Как можно переосмыслить привычные практики взаимодействия с городским пространством, чтобы превратить его в театр собственных переживаний? Участникам предлагается забыть о привычных ориентировках, которые диктует городская культура, и обратиться к новым способам восприятия — ритмам, резонансам и потокам чувств.
Это мероприятие — не просто прогулка, а возможность заново открыть для себя город как terra incognita. Мы будем изобретать новые места, вслушиваясь в их звучание, и запечатлевая узнанные в пути ритмы, наброски и звуки. Забудем о геолокации и картах, чтобы вновь узнать пространство под другим углом.
Практика использования пространства напоминает радостный и молчаливый опыт детства. Это шанс стать другим внутри знакомых мест и открыть для себя что-то новое. Прогулка, о которой идет речь, будет сравнима с шагами по материнской земле, как отмечал Зигмунд Фрейд.
Не забудьте взять с собой телефоны, блокноты и наушники для полного погружения в атмосферу мероприятия.