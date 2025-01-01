Меню
Летний лагерь Дома Радио. Программа: «Воображаемые пейзажи: превращение пространства в место, а места — в чистое звучание»
18+
О концерте/спектакле

Погружение в звуки города: необычная прогулка от Летнего Лагеря Дома радио

Как можно переосмыслить привычные практики взаимодействия с городским пространством, чтобы превратить его в театр собственных переживаний? Участникам предлагается забыть о привычных ориентировках, которые диктует городская культура, и обратиться к новым способам восприятия — ритмам, резонансам и потокам чувств.

Это мероприятие — не просто прогулка, а возможность заново открыть для себя город как terra incognita. Мы будем изобретать новые места, вслушиваясь в их звучание, и запечатлевая узнанные в пути ритмы, наброски и звуки. Забудем о геолокации и картах, чтобы вновь узнать пространство под другим углом.

Детское восприятие пространства

Практика использования пространства напоминает радостный и молчаливый опыт детства. Это шанс стать другим внутри знакомых мест и открыть для себя что-то новое. Прогулка, о которой идет речь, будет сравнима с шагами по материнской земле, как отмечал Зигмунд Фрейд.

Расписание мероприятия

  • 12:00–13:00: Знакомство
  • 13:00–14:00: Лекция-инструктаж исследовательницы и феноменолога Екатерины Хан на тему «Воображаемые пейзажи: превращение пространства в место, а место в чистое звучание»
  • 14:30–16:00: Обед
  • 16:00–17:00: Тихий час. Совместная с музыкантами и другими группами сессия вслушивания
  • 17:00–19:30: Прогулка по городу, прослушивание звуковой лекции с музыкой Дмитрия Мазурова «Изобретение места: ритмика городского пейзажа и геометрия притяжения». Работа с рефлексией ритмов окружающей среды, запечатление наиболее резонирующих и заметных ритмических форм и рисунков — текст, рисунок, филд-рекординг.
  • 19:30–20:00: Итоги дня

Что взять с собой?

Не забудьте взять с собой телефоны, блокноты и наушники для полного погружения в атмосферу мероприятия.

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
12:00 от 1200 ₽

