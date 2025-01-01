Погружение в звуки города: необычная прогулка от Летнего Лагеря Дома радио

Как можно переосмыслить привычные практики взаимодействия с городским пространством, чтобы превратить его в театр собственных переживаний? Участникам предлагается забыть о привычных ориентировках, которые диктует городская культура, и обратиться к новым способам восприятия — ритмам, резонансам и потокам чувств.

Это мероприятие — не просто прогулка, а возможность заново открыть для себя город как terra incognita. Мы будем изобретать новые места, вслушиваясь в их звучание, и запечатлевая узнанные в пути ритмы, наброски и звуки. Забудем о геолокации и картах, чтобы вновь узнать пространство под другим углом.

Детское восприятие пространства

Практика использования пространства напоминает радостный и молчаливый опыт детства. Это шанс стать другим внутри знакомых мест и открыть для себя что-то новое. Прогулка, о которой идет речь, будет сравнима с шагами по материнской земле, как отмечал Зигмунд Фрейд.

Расписание мероприятия

12:00–13:00: Знакомство

13:00–14:00: Лекция-инструктаж исследовательницы и феноменолога Екатерины Хан на тему «Воображаемые пейзажи: превращение пространства в место, а место в чистое звучание»

14:30–16:00: Обед

16:00–17:00: Тихий час. Совместная с музыкантами и другими группами сессия вслушивания

17:00–19:30: Прогулка по городу, прослушивание звуковой лекции с музыкой Дмитрия Мазурова «Изобретение места: ритмика городского пейзажа и геометрия притяжения». Работа с рефлексией ритмов окружающей среды, запечатление наиболее резонирующих и заметных ритмических форм и рисунков — текст, рисунок, филд-рекординг.

19:30–20:00: Итоги дня

Что взять с собой?

Не забудьте взять с собой телефоны, блокноты и наушники для полного погружения в атмосферу мероприятия.