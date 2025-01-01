Приглашаем вас на необычное театральное событие, которое пройдет в сердце города, в Доме Радио на Невском, 62, и его окрестностях. «Танцующий парад человеческих планет» — это перформанс, исследующий, как наше восприятие окружающего мира может стать объектом совместного наблюдения. Участники погрузятся в художественное исследование, где их телесные воспоминания станут основой для творчества.
Подробное расписание мероприятий позволит участникам максимально погрузиться в атмосферу и содержание перформанса:
Участникам рекомендуется взять с собой блокнот и ручку для записи заметок в течение всего дня. Это поможет зафиксировать идеи и впечатления, которые могут стать основой для дальнейших размышлений и творчества.
Не упустите возможность стать частью этого уникального перформанса, который объединяет искусство, восприятие и городское пространство!