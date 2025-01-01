Танцующий парад человеческих планет: уникальное перформативное событие в Летнем лагере Дома радио

Приглашаем вас на необычное театральное событие, которое пройдет в сердце города, в Доме Радио на Невском, 62, и его окрестностях. «Танцующий парад человеческих планет» — это перформанс, исследующий, как наше восприятие окружающего мира может стать объектом совместного наблюдения. Участники погрузятся в художественное исследование, где их телесные воспоминания станут основой для творчества.

Расписание дня

Подробное расписание мероприятий позволит участникам максимально погрузиться в атмосферу и содержание перформанса:

12:00 – 12:30 — Знакомство

12:30 - 14:30 — Монтажные склейки: практика создания кино для другого. Участники разделятся на пары и отправятся в путешествие по городу, создавая уникальные маршруты и фиксируя пространство так, как видят его сами.

14:30 – 16:00 — Обед

16:00 – 17:00 — Тихий час. Совместная с музыкантами сессия вслушивания.

17:00 – 18:00 — Совместная прогулка-практика поверхностного чтения книги «Поэтика пространства» Гастона Башляра.

18:00 – 19:00 — Лаборатория ностальгии. Перформативная практика воспоминания через тело и внимательное вглядывание вглубь.

19:00 – 19:30 — Совместное обсуждение дня и полученных впечатлений.

Что взять с собой?

Участникам рекомендуется взять с собой блокнот и ручку для записи заметок в течение всего дня. Это поможет зафиксировать идеи и впечатления, которые могут стать основой для дальнейших размышлений и творчества.

Не упустите возможность стать частью этого уникального перформанса, который объединяет искусство, восприятие и городское пространство!