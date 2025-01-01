Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летний лагерь Дома Радио. Программа: «В медленном течении тихих вод»
Киноафиша Летний лагерь Дома Радио. Программа: «В медленном течении тихих вод»

Летний лагерь Дома Радио. Программа: «В медленном течении тихих вод»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Танцующий парад человеческих планет: уникальное перформативное событие в Летнем лагере Дома радио

Приглашаем вас на необычное театральное событие, которое пройдет в сердце города, в Доме Радио на Невском, 62, и его окрестностях. «Танцующий парад человеческих планет» — это перформанс, исследующий, как наше восприятие окружающего мира может стать объектом совместного наблюдения. Участники погрузятся в художественное исследование, где их телесные воспоминания станут основой для творчества.

Расписание дня

Подробное расписание мероприятий позволит участникам максимально погрузиться в атмосферу и содержание перформанса:

  • 12:00 – 12:30 — Знакомство
  • 12:30 - 14:30 — Монтажные склейки: практика создания кино для другого. Участники разделятся на пары и отправятся в путешествие по городу, создавая уникальные маршруты и фиксируя пространство так, как видят его сами.
  • 14:30 – 16:00 — Обед
  • 16:00 – 17:00 — Тихий час. Совместная с музыкантами сессия вслушивания.
  • 17:00 – 18:00 — Совместная прогулка-практика поверхностного чтения книги «Поэтика пространства» Гастона Башляра.
  • 18:00 – 19:00 — Лаборатория ностальгии. Перформативная практика воспоминания через тело и внимательное вглядывание вглубь.
  • 19:00 – 19:30 — Совместное обсуждение дня и полученных впечатлений.

Что взять с собой?

Участникам рекомендуется взять с собой блокнот и ручку для записи заметок в течение всего дня. Это поможет зафиксировать идеи и впечатления, которые могут стать основой для дальнейших размышлений и творчества.

Не упустите возможность стать частью этого уникального перформанса, который объединяет искусство, восприятие и городское пространство!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
12:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

VR-музей: искусство без границ!
6+
Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
VR-музей: искусство без границ!
27 сентября в 17:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 1200 ₽
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
5 октября в 13:00 Манеж
Билеты
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
30 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше