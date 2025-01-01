Меню
Летний лагерь Дома Радио. Программа: «Линия, вышедшая на прогулку»
Исследование мира через линии: краткая история от антрополога Тима Ингольда. Летний лагерь Дома радио

В театре часто пересекаются искусство и наука, и спектакль «Линии: краткая история» — пример этого взаимодействия. Антрополог Тим Ингольд предлагает уникальный взгляд на мир, рассматривая его как совокупность линий, которые формируют нашу жизнь через взаимодействие и переплетение. В этом исследовании мы перейдем от восприятия мира как набора объектов к более динамичному и непрерывному процессу.

Программа мероприятия

В рамках нашего исследования мы предлагаем участникам прожить один день с акцентом на присутствие, движение и процесс. Мы будем обращаться к окружающим нас линиям через различные практики, включая внимательные прогулки, слушание и диалог. Вот расписание дня:

  • 12:00–13:00 Знакомство в группе
  • 13:00–14:30 Работа с текстом книги. Знакомство с идеями Ингольда: мини-лекция, чтение отрывков и групповое обсуждение
  • 14:30–16:00 Обед
  • 16:00–17:00 Тихий час. Совместная сессия вслушивания с музыкантами и другими группами
  • 17:00–17:30 Обсуждение
  • 17:30–19:00 Прогулка-странствие (wayfaring) по городу с документированием в свободном формате — текст, рисунок, фото, видео и т.д.
  • 19:00–19:30 Обсуждение наблюдений
  • 19:30–20:00 Итоги дня

Завораживающие практики

Участники смогут использовать свои телефоны или фотоаппараты для документирования своих наблюдений и впечатлений. Это не только обогатит опыт, но и позволит создать уникальные визуальные и текстовые записи о проведенном времени.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать «ткань» мира и открыть новые грани восприятия! Мы ждем вас на этом увлекательном путешествии.

