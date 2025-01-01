Исследование мира через линии: краткая история от антрополога Тима Ингольда. Летний лагерь Дома радио

В театре часто пересекаются искусство и наука, и спектакль «Линии: краткая история» — пример этого взаимодействия. Антрополог Тим Ингольд предлагает уникальный взгляд на мир, рассматривая его как совокупность линий, которые формируют нашу жизнь через взаимодействие и переплетение. В этом исследовании мы перейдем от восприятия мира как набора объектов к более динамичному и непрерывному процессу.

Программа мероприятия

В рамках нашего исследования мы предлагаем участникам прожить один день с акцентом на присутствие, движение и процесс. Мы будем обращаться к окружающим нас линиям через различные практики, включая внимательные прогулки, слушание и диалог. Вот расписание дня:

12:00–13:00 Знакомство в группе

Завораживающие практики

Участники смогут использовать свои телефоны или фотоаппараты для документирования своих наблюдений и впечатлений. Это не только обогатит опыт, но и позволит создать уникальные визуальные и текстовые записи о проведенном времени.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать «ткань» мира и открыть новые грани восприятия! Мы ждем вас на этом увлекательном путешествии.