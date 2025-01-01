Меню
Летний лагерь Дома Радио. Программа: «Карты, кадры, послания»
Исследование города через картографию. Летний лагерь Дома радио

«Лето всегда выталкивает из четырех стен наружу и рождает желание бесцельно бродить по городу, чтобы обнаружить что-то по-простому драгоценное в уже знакомых местах». Эта программа предлагает уникальную возможность освоить пространство с помощью карты — вашей собственной репрезентации города, наполненной тайными ходами и личными открытиями.

Программа дня

Участники исследуют улицы в районе Дома Радио на Невском, 62, используя свои ноги, глаза и простые инструменты: карандаш, бумагу и телефон. Каждый выберет свой маршрут — прямой, запутанный или обманчивый, но в итоге все пути пересекутся.

Расписание

  • 12:00–12:30 — Знакомство
  • 12:30–13:30 — Краткая история картографии. Узнаем, как люди фиксировали пространство и использовали карты в повседневной жизни, профессиональной среде и искусстве. Обсуждаем существующие и вымышленные места.
  • 13:30–14:30 — Наивное картографирование. Создаем собственные карты Центрального района, исследуя укромные уголки города и перенесем впечатления на бумагу.
  • 14:30–16:00 — Обед
  • 16:00–17:00 — Тихий час. Совместная с музыкантами сессия вслушивания. Дорабатываем свои карты и отдыхаем.
  • 17:00–18:00 — Презентация карт. Делимся своими картами и рассказываем о выборе картографирования и взаимодействии с городом.
  • 18:00–19:00 — Кинопрогулка. Обмениваемся картами и снимаем город, следуя чужому маршруту и запечатлевая его по своим ощущениям.
  • 19:30–20:00 — Итоги дня

Что взять с собой

Участники должны взять с собой телефон для видео, зарядное устройство или портативный аккумулятор. Также рекомендуется принести примеры карт, которые хотелось бы обсудить во время практики.

Присоединяйтесь к исследованию города и откройте для себя новые грани привычных мест!

