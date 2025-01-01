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Летний кубок КВН
Киноафиша Летний кубок КВН

Летний кубок КВН

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летний Кубок КВН в Перми

Летний Кубок КВН — это традиционная игра чемпионов, которая пройдет 10 августа 2025 года в Перми. Лучшие команды Высшей лиги соберутся в одном месте, чтобы продемонстрировать свой неповторимый юмор и побороться за главный трофей — Кубок чемпионов КВН.

Команды-участники

В этом году за победу будут бороться:

  • Сборная Пермского края, г. Пермь
  • «Флеш рояль», г. Ростов-на-Дону
  • «Юрикен», г. Владикавказ

Ведущий вечера

В роли ведущего выступит Валдис Пельш — легенда Первого канала, который зарядит атмосферу вечера энергией и позитивом.

Что вас ждет

Это уникальное событие предоставит зрителям возможность насладиться лучшими номерами, встретиться с любимыми КВНщиками и зарядиться хорошим настроением. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Подарите себе вечер, полный ярких эмоций и отличного настроения. Приходите и поддержите лучшие команды Высшей лиги КВН!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 10 августа
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
18:30 от 1500 ₽

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