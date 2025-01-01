Летний Кубок КВН в Перми

Летний Кубок КВН — это традиционная игра чемпионов, которая пройдет 10 августа 2025 года в Перми. Лучшие команды Высшей лиги соберутся в одном месте, чтобы продемонстрировать свой неповторимый юмор и побороться за главный трофей — Кубок чемпионов КВН.

Команды-участники

В этом году за победу будут бороться:

Сборная Пермского края, г. Пермь

«Флеш рояль», г. Ростов-на-Дону

«Юрикен», г. Владикавказ

Ведущий вечера

В роли ведущего выступит Валдис Пельш — легенда Первого канала, который зарядит атмосферу вечера энергией и позитивом.

Что вас ждет

Это уникальное событие предоставит зрителям возможность насладиться лучшими номерами, встретиться с любимыми КВНщиками и зарядиться хорошим настроением. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Подарите себе вечер, полный ярких эмоций и отличного настроения. Приходите и поддержите лучшие команды Высшей лиги КВН!