Летний Кубок КВН — это традиционная игра чемпионов, которая пройдет 10 августа 2025 года в Перми. Лучшие команды Высшей лиги соберутся в одном месте, чтобы продемонстрировать свой неповторимый юмор и побороться за главный трофей — Кубок чемпионов КВН.
В этом году за победу будут бороться:
В роли ведущего выступит Валдис Пельш — легенда Первого канала, который зарядит атмосферу вечера энергией и позитивом.
Это уникальное событие предоставит зрителям возможность насладиться лучшими номерами, встретиться с любимыми КВНщиками и зарядиться хорошим настроением. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!
Подарите себе вечер, полный ярких эмоций и отличного настроения. Приходите и поддержите лучшие команды Высшей лиги КВН!