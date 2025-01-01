Летний концерт Всероссийского проекта «Джаз по-взрослому»!

Теплый джазовый вечер: «Джаз по-взрослому»

Мы приглашаем вас на уютный семейный концерт молодых исполнителей джаза! Артисты приедут из разных уголков России, чтобы вдохновить вас своей прекрасной музыкой. В программе — джазовые стандарты и популярные хиты в оригинальных авторских прочтениях.

О проекте

Концерт «Джаз по-взрослому» — это плод труда Международной Академии Музыкальных Искусств. Главная цель проекта заключается в создании новых возможностей для молодежи и вовлечении её в атмосферу реальных выступлений, а также долгожданного выхода к реальной публике.

Участники концерта

В концерте выступят резиденты проекта «Джаз по-взрослому», студенты Академии, а также участники известных телепроектов, таких как «Голос», «Голос.Дети», «Ну-ка, все вместе», «Звезда» и «Чудо». Среди исполнителей также будут лауреаты всероссийских и международных премий и конкурсов.

Особая атмосфера

Этот вечер обещает стать незабываемым, наполненным теплом и яркими музыкальными моментами. Не упустите возможность насладиться джазовой музыкой и узнать новых исполнителей, которые скоро могут стать звездами!

Пусть август станет для нас особенным!