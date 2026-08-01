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Летний концерт СмешBand Парам-Парарам
Билеты от 0₽
Киноафиша Летний концерт СмешBand Парам-Парарам

Летний концерт СмешBand Парам-Парарам

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Летний концерт СмешBand в Москве и Петербурге

СмешBand — это не просто концерт, это взрыв эмоций и невероятная атмосфера. Вы сможете встретиться с легендарными исполнителями, знакомыми с детства, которые подарят вам незабываемые моменты.

Здесь и сейчас, в зрительном зале, вы ощутите всю мощь живого исполнения. Такой опыт невозможно получить онлайн — только в моменте, когда музыка наполняет пространство, а зрители разделяют радость и восторг.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое навсегда останется в вашей памяти. СмешBand ждёт вас!

Купить билет на концерт Летний концерт СмешBand Парам-Парарам

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Август
16 августа воскресенье
20:00
ДК завода «Серп и молот» Москва, Волочаевская, 48, стр. 1

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