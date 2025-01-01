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Киноафиша Летний концерт: OTTA-orchestra

Летний концерт: OTTA-orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир инструментальной музыки с группой OTTA

Инструментальная группа OTTA — это феномен российской инструментальной музыки, не имеющий аналогов на отечественной сцене. Коллектив сочетает мощь симфонического звучания, игривость поп-музыки и глубину инди-рока, создавая уникальную атмосферу, которая захватывает сердца слушателей по всему миру.

Музыкальный стиль и оригинальность

Звучание группы OTTA представляет собой переплетение новых и классических жанров, рождая необычную смесь симфо-попа, инди-рока, электроники и фолка. Неповторимый стиль группы отличается невероятной оригинальностью: энергия рока, нежность симфонического звучания, легкость поп-музыки и глубина фолка создают уникальное звучание в стиле WORLD MUSIC, которое притягивает слушателя и заставляет двигаться в такт.

Творческий путь и гастроли

С момента своего основания группа OTTA прошла яркий путь творческого развития и завоевала признание как в России, так и за рубежом. Их концерты — это настоящие шоу, полные энергии, драматизма, красоты и уникальной харизмы. OTTA гастролировала в Китае, Италии и по всей России, от Калининграда до Камчатки.

Эксперименты и хит «Royal Safari»

Группа не боится экспериментировать. Ли Отта создает уникальные музыкальные аранжировки, которые делают каждую композицию особенной и неповторимой. Вирусный хит «Royal Safari» стал настоящим прорывом для группы: клип набрал более 45 миллионов просмотров на YouTube, а трек стал популярным трендом в TikTok.

Инструменты и концертное шоу

Альбомы OTTA можно найти на всех ведущих цифровых площадках, что свидетельствует о большой популярности группы. В составе OTTA — яркие и талантливые девушки, играющие на различных музыкальных инструментах: скрипки, клавишные, барабаны, перкуссия, гитара, аккордеон, белорусские цимбалы и индийский ситар, китайская хулуси. Все эти инструменты представлены в концертном шоу словно герои музыкального театра!

Не пропустите OTTA ШОУ!

OTTA ШОУ — это не просто концерт, это настоящее путешествие в мир инструментальной музыки. Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 30 июля
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

Grounded Event 2025
0+
Поп Хип-хоп
Grounded Event 2025
2 августа в 11:00 Комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки»
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