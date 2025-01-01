Летний концерт на теплоходе: Хор Сретенского монастыря

В День Крещения Руси, 28 июля, зрителей ожидает незабываемый летний концерт Хора Сретенского монастыря на борту теплохода РИО-1. Это уникальное событие объединит музыку и живописные виды реки.
Хор Сретенского монастыря, основанный в 1992 году, стал одним из самых известных хоровых коллективов России. Его репертуар включает как духовную, так и светскую музыку, включая произведения классиков и современные композиции. Концерт на теплоходе — это возможность насладиться их искусством в уютной атмосфере летнего вечера.
Такое мероприятие — редкая возможность не только услышать великолепное исполнение, но и насладиться красотой природы, проплывая мимо живописных берегов. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!