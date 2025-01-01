Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Летний концерт на теплоходе: Хор Сретенского монастыря
Билеты от 0₽
Киноафиша Летний концерт на теплоходе: Хор Сретенского монастыря

Летний концерт на теплоходе: Хор Сретенского монастыря

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Летний концерт Хора Сретенского монастыря на теплоходе РИО-1

В День Крещения Руси, 28 июля, зрителей ожидает незабываемый летний концерт Хора Сретенского монастыря на борту теплохода РИО-1. Это уникальное событие объединит музыку и живописные виды реки.

Расписание мероприятия

  • 17:30–18:30: Сбор зрителей на причале Северного Речного вокзала, причал 1.
  • 18:30: Посадка зрителей на теплоход.
  • 19:00: Отплытие теплохода по живописному маршруту.
  • 23:00: Прибытие корабля на причал.

О Хоре Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря, основанный в 1992 году, стал одним из самых известных хоровых коллективов России. Его репертуар включает как духовную, так и светскую музыку, включая произведения классиков и современные композиции. Концерт на теплоходе — это возможность насладиться их искусством в уютной атмосфере летнего вечера.

Не упустите возможность!

Такое мероприятие — редкая возможность не только услышать великолепное исполнение, но и насладиться красотой природы, проплывая мимо живописных берегов. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
18:30

Фотографии

Летний концерт на теплоходе: Хор Сретенского монастыря Летний концерт на теплоходе: Хор Сретенского монастыря Летний концерт на теплоходе: Хор Сретенского монастыря

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
28 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
21 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
31 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше