Летний концерт на теплоходе: Хор Сретенского монастыря

Летний концерт Хора Сретенского монастыря на теплоходе РИО-1

В День Крещения Руси, 28 июля, зрителей ожидает незабываемый летний концерт Хора Сретенского монастыря на борту теплохода РИО-1. Это уникальное событие объединит музыку и живописные виды реки.

Расписание мероприятия

17:30–18:30: Сбор зрителей на причале Северного Речного вокзала, причал 1.

Сбор зрителей на причале Северного Речного вокзала, причал 1. 18:30: Посадка зрителей на теплоход.

Посадка зрителей на теплоход. 19:00: Отплытие теплохода по живописному маршруту.

Отплытие теплохода по живописному маршруту. 23:00: Прибытие корабля на причал.

О Хоре Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря, основанный в 1992 году, стал одним из самых известных хоровых коллективов России. Его репертуар включает как духовную, так и светскую музыку, включая произведения классиков и современные композиции. Концерт на теплоходе — это возможность насладиться их искусством в уютной атмосфере летнего вечера.

Не упустите возможность!

Такое мероприятие — редкая возможность не только услышать великолепное исполнение, но и насладиться красотой природы, проплывая мимо живописных берегов. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!