Дорогие друзья! Приглашаем вас на концерт «Летний калейдоскоп», где в два отделения прозвучат произведения из различных эпох, объединяющие голоса органа и духовых инструментов. Как в калейдоскопе, здесь вы сможете насладиться неповторимым музыкальным узором, состоящим из контрастов между строгими полифоническими формами и джазовыми ритмами, импровизацией и минимализмом.

В центре программы – сочинения современного немецкого композитора Ханса-Андре Штамма, который мастерски соединяет академическую традицию с элементами латиноамериканского фольклора и джаза. Вечер откроется Сюитой для квартета саксофонов и органа, а также «Чилийской фантазией» для фортепиано и органа. Также будут исполнены «Back to fairyland» и «Fantasia alla latina» для флейты пикколо с органом, где каждый инструмент обретет свою роль.

Французские классики также займут своё место в программе. Вы услышите Три пьесы для флейты и органа Жана Лангле и знаменитую «Гимнопедию» № 1 Эрика Сати. Сакральная тематика будет представлена сочинениями Зигфрида Карг-Элерта и Мартина Шуха, а также известной «Аве Мария», приписываемой Джованни Каччини, в обработке Владимира Вавилова для саксофона и органа.

Не обойдется и без эстрадной музыки: прозвучит композиция Эннио Морриконе из фильма «Время любить и время умирать&, а также «Небоскрёб» современного композитора Винн-Энн Росси для кларнета, саксофона и органа, передающая динамику большого города. Завершит программу Симфоническая пьеса для тромбона и органа Александра Гильмана, где мощный звук органа объединится с благородным тембром медного инструмента.