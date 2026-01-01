Веселые каникулы: летний интенсив для юных театралов

Приглашаем детей от 9 до 16 лет на летний интенсив «Веселые каникулы», посвященный театру и сценическому искусству. Этот уникальный курс предоставляет возможность каждому участнику раскрыть свои таланты и завести новые знакомства.

Основные направления

Театральная практика: Изучение ролей, работа с массовыми и сольными сценами.

Изучение ролей, работа с массовыми и сольными сценами. Музыка и движение: Подготовка песен и постановка танцевальных номеров.

Подготовка песен и постановка танцевальных номеров. Формат мюзикла: Знакомство с жанром и участие в его постановке.

Знакомство с жанром и участие в его постановке. Дополнительные активности: Знакомство с теневым театром, создание декораций и реквизита.

Финальный результат

По окончании интенсива участники примут участие в концерт-спектакле. Это станет отличной возможностью показать свои навыки на сцене, получить сценический опыт и развить актерские способности.

Не упустите шанс подарить своему ребенку удивительное лето, полное творчества и новых открытий в мире театра!