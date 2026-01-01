Приглашаем детей от 9 до 16 лет на летний интенсив «Веселые каникулы», посвященный театру и сценическому искусству. Этот уникальный курс предоставляет возможность каждому участнику раскрыть свои таланты и завести новые знакомства.
По окончании интенсива участники примут участие в концерт-спектакле. Это станет отличной возможностью показать свои навыки на сцене, получить сценический опыт и развить актерские способности.
Не упустите шанс подарить своему ребенку удивительное лето, полное творчества и новых открытий в мире театра!