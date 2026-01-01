Летние занятия для детей в Москве

Приглашаем юных зрителей на интенсив «Сказочная мастерская: Баба-Яга, Леший и Кощей», который пройдет в творческой мастерской клуба «Сфера». На протяжении трех дней участники погрузятся в увлекательный мир славянских сказок и легенд.

Что вас ждет?

Участники обсудят известных героев, таких как Баба-Яга, Леший и Кощей, и познакомятся с разнообразными художественными иллюстрациями, которые вдохновляют на творчество. Ведущая мероприятия, Марина Анна Андреевна, поделится своими знаниями и опытом, а также проведет мастер-классы по созданию коллажей.

Творческий процесс

Дети смогут раскрыть свои творческие способности, экспериментируя с различными материалами и техниками. Каждому участнику предстоит создать уникальные произведения искусства по мотивам русских сказок.

Не упустите возможность!

Ждем вас в «Сфере»! Интенсив рассчитан на детей в возрасте от 6 до 12 лет. Продолжительность — 4 дня, с 11:00 до 13:00.