Творческие занятия для детей в клубе «Сфера»

Приглашаем юных творцов на интенсив «Магическая мастерская», который пройдет в творческой мастерской клуба «Сфера». Этот уникальный проект предлагает детям от 6 до 12 лет увлекательное времяпрепровождение, полное волшебства и креативности.

Что ожидает участников

В течение четырех дней участники смогут:

Создать свои собственные артефакты, включая волшебные палочки и руны;

Заведут мандрагору и изобразят фантастических существ;

Познакомиться с основами зельеварения и травологии;

Использовать разнообразные художественные техники для раскрытия своих творческих способностей.

Ведущая мастерской

Занятия проведет опытная Марина Анна Андреевна, которая поделится своими знаниями и проведет мастер-классы. Дети смогут экспериментировать с различными материалами и техниками, создавая уникальные работы, полные фантазии и вдохновения.

Формат и расписание

Интенсив продлится 4 дня, занятия будут проходить с 11.00 до 13.00. Это отличная возможность для детей не только развить свои навыки, но и провести время в атмосфере волшебства и творчества.

Не упустите шанс создать уникальные поделки и открыть в себе талант! Ждем вас в клубе «Сфера»!