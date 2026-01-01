Летний интенсив «Магическая лаборатория» Творческой мастерской клуба «Сфера»
Билеты от 5000₽
Летний интенсив «Магическая лаборатория» Творческой мастерской клуба «Сфера»

6+
Возраст 6+
О выставке

Творческие занятия для детей в клубе «Сфера»

Приглашаем юных творцов на интенсив «Магическая мастерская», который пройдет в творческой мастерской клуба «Сфера». Этот уникальный проект предлагает детям от 6 до 12 лет увлекательное времяпрепровождение, полное волшебства и креативности.

Что ожидает участников

В течение четырех дней участники смогут:

  • Создать свои собственные артефакты, включая волшебные палочки и руны;
  • Заведут мандрагору и изобразят фантастических существ;
  • Познакомиться с основами зельеварения и травологии;
  • Использовать разнообразные художественные техники для раскрытия своих творческих способностей.

Ведущая мастерской

Занятия проведет опытная Марина Анна Андреевна, которая поделится своими знаниями и проведет мастер-классы. Дети смогут экспериментировать с различными материалами и техниками, создавая уникальные работы, полные фантазии и вдохновения.

Формат и расписание

Интенсив продлится 4 дня, занятия будут проходить с 11.00 до 13.00. Это отличная возможность для детей не только развить свои навыки, но и провести время в атмосфере волшебства и творчества.

Не упустите шанс создать уникальные поделки и открыть в себе талант! Ждем вас в клубе «Сфера»!

Июль
7 июля вторник
11:00
Клуб «Сфера» Москва, Лукинская, 1
от 5000 ₽
8 июля среда
11:00
Клуб «Сфера» Москва, Лукинская, 1
от 5000 ₽
9 июля четверг
11:00
Клуб «Сфера» Москва, Лукинская, 1
от 5000 ₽
10 июля пятница
11:00
Клуб «Сфера» Москва, Лукинская, 1
от 5000 ₽

