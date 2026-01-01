Летние занятия по английскому языку для детей в Москве

Приглашаем детей 7–12 лет на увлекательный трехдневный интенсив «Magic English». Мы разработали уникальную программу, в которой нет места скучным учебникам и зубрежке — только практика, драйв и живое общение!

Цель интенсива

Главная задача нашего интенсива — развитие разговорной речи у детей. Мы поможем каждому ребенку преодолеть языковой барьер и почувствовать уверенность в своих силах.

Что входит в программу?

В ходе интенсивной программы юных участников ждут захватывающие тематические квесты, современные настольные игры и творческие мастер-классы. Каждое занятие направлено на то, чтобы английский стал для детей естественным и понятным способом коммуникации через игру и творчество.

Пусть ваше чадо откроет для себя новую культуру через увлекательные и веселые занятия!