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Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Жуан Нету Виейра
Киноафиша Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Жуан Нету Виейра

Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Жуан Нету Виейра

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Жуан Нету Виейра на фестивале Pianissimo

В рамках фестиваля Pianissimo состоится сольный концерт молодого португальского пианиста Жуан Нету Виейра. Этот талантливый музыкант начал своё обучение в Музыкальной школе Повуа-де-Варзим в возрасте 7 лет, где окончательно освоил искусство игры на пианино и окончил курс с высшей оценкой.

Жуан Нету Виейра, родившийся в 2006 году, является лауреатом многих международных конкурсов, включая «Margarida Magalhães de Sousa» и «Oeiras». В настоящее время он продолжает своё музыкальное образование в Высшей школе музыки и исполнительских искусств (ESMAE), обучаясь у Педру Бурместера.

Программа концерта

В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов:

  • Иоганн Себастьян Бах - Английская сюита № 2 ля минор, BWV 807:
    1. Прелюдия
    2. Аллеманда
    3. Куранта
    4. Сарабанда
    5. Бурре
    6. Жига
  • Роберт Шуман - Фантастические пьесы, соч. 12:
    1. Вечером (Des Abends)
    2. Порыв (Aufschwung)
    3. Почему? (Warum?)
    4. Причуды (Grillen)
    5. Ночью (In der Nacht)
    6. Басня (Fabel)
    7. Сновидения (Traumes Wirren)
    8. Конец песни (Ende vom Lied)
  • Сергей Прокофьев - Соната № 7 си-бемоль мажор, соч. 83:
    1. Allegro inquieto
    2. Andante caloroso
    3. Precipitato

Концерт обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки и почитателей молодого дарования. Не упустите возможность насладиться выдающейся игрой Жуан Нету Виейра!

Купить билет на концерт Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Жуан Нету Виейра

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В других городах
Июль
20 июля понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
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