Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Жуан Нету Виейра

Сольный концерт Жуан Нету Виейра на фестивале Pianissimo

В рамках фестиваля Pianissimo состоится сольный концерт молодого португальского пианиста Жуан Нету Виейра. Этот талантливый музыкант начал своё обучение в Музыкальной школе Повуа-де-Варзим в возрасте 7 лет, где окончательно освоил искусство игры на пианино и окончил курс с высшей оценкой.

Жуан Нету Виейра, родившийся в 2006 году, является лауреатом многих международных конкурсов, включая «Margarida Magalhães de Sousa» и «Oeiras». В настоящее время он продолжает своё музыкальное образование в Высшей школе музыки и исполнительских искусств (ESMAE), обучаясь у Педру Бурместера.

Программа концерта

В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов:

Иоганн Себастьян Бах - Английская сюита № 2 ля минор, BWV 807: Прелюдия Аллеманда Куранта Сарабанда Бурре Жига

- Английская сюита № 2 ля минор, BWV 807: Роберт Шуман - Фантастические пьесы, соч. 12: Вечером (Des Abends) Порыв (Aufschwung) Почему? (Warum?) Причуды (Grillen) Ночью (In der Nacht) Басня (Fabel) Сновидения (Traumes Wirren) Конец песни (Ende vom Lied)

- Фантастические пьесы, соч. 12: Сергей Прокофьев - Соната № 7 си-бемоль мажор, соч. 83: Allegro inquieto Andante caloroso Precipitato

- Соната № 7 си-бемоль мажор, соч. 83:

Концерт обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки и почитателей молодого дарования. Не упустите возможность насладиться выдающейся игрой Жуан Нету Виейра!