Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Жуан Нету Виейра

В рамках фестиваля Pianissimo состоится сольный концерт молодого португальского пианиста Жуан Нету Виейра. Этот талантливый музыкант начал своё обучение в Музыкальной школе Повуа-де-Варзим в возрасте 7 лет, где окончательно освоил искусство игры на пианино и окончил курс с высшей оценкой.
Жуан Нету Виейра, родившийся в 2006 году, является лауреатом многих международных конкурсов, включая «Margarida Magalhães de Sousa» и «Oeiras». В настоящее время он продолжает своё музыкальное образование в Высшей школе музыки и исполнительских искусств (ESMAE), обучаясь у Педру Бурместера.
В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов:
Концерт обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки и почитателей молодого дарования. Не упустите возможность насладиться выдающейся игрой Жуан Нету Виейра!