Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Владимир Петров
Киноафиша Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Владимир Петров

Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Владимир Петров

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Владимира Петрова в Государственном Эрмитаже

На летнем фестивале Pianissimo зрители смогут насладиться сольным концертом талантливого пианиста Владимира Петрова. Концерт пройдет в знаменитом Государственном Эрмитаже, где классическая музыка обретет новое звучание.

Об исполнителе

Владимир Петров (р. 1997, Челябинск) — выдающийся пианист с международной карьерой. Он является лауреатом множества конкурсов, в том числе 63-го международного конкурса пианистов имени Ферруччо Бузони, где получил и приз зрительских симпатий. Петров выступает на самых известных сценах мира, таких как Carnegie Hall, Salle Cortot и Palacio de Bellas Artes.

Среди его достижений — сотрудничество с известными дирижерами, такими как Валерий Гергиев, Ланфранко Марчелетти и Тито Муньос. После обучения в Московской консерватории, Высшей школе музыки Ф. Листа в Германии и Manhattan School of Music в Нью-Йорке, он активно выступает в Европе, Азии и Америке.

Программа концерта

  • Шуберт/Лист — «Мельник и ручей» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»;
  • Ференц Лист — «Метель», этюд из цикла «Трансцендентные этюды»;
  • Ф. Лист — Венгерская рапсодия № 12;
  • А. Скрябин — Этюды соч. 2, н. 1 и соч. 42, н. 5;
  • П.И. Чайковский — «Думка». Русская сельская сцена, соч. 59;
  • Ф. Шопен — Соната № 3, соч. 58.

Этот концерт станет настоящим событием для всех ценителей классической музыки и поклонников творчества Владимира Петрова. Присоединяйтесь к нам и насладитесь величественной силой звуков!

Август
10 августа понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 5000 ₽

