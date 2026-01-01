Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Владимир Петров

На летнем фестивале Pianissimo зрители смогут насладиться сольным концертом талантливого пианиста Владимира Петрова. Концерт пройдет в знаменитом Государственном Эрмитаже.
Владимир Петров (р. 1997, Челябинск) — выдающийся пианист с международной карьерой. Он является лауреатом множества конкурсов, в том числе 63-го международного конкурса пианистов имени Ферруччо Бузони, где получил и приз зрительских симпатий. Петров выступает на самых известных сценах мира, таких как Carnegie Hall, Salle Cortot и Palacio de Bellas Artes.
Среди его достижений — сотрудничество с известными дирижерами, такими как Валерий Гергиев, Ланфранко Марчелетти и Тито Муньос. После обучения в Московской консерватории, Высшей школе музыки Ф. Листа в Германии и Manhattan School of Music в Нью-Йорке, он активно выступает в Европе, Азии и Америке.
