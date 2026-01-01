Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Маттео Буона́ночe
Продолжительность 90 минут
6+

О концерте

Сольный концерт Маттео Буонаноче в Государственном Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже состоится сольный концерт юного пианиста Маттео Буонаноче. Музыкант начал заниматься музыкой в шесть лет и с тех пор не прекращает удивлять слушателей своим талантом. Он окончил Туринскую консерваторию имени Джузеппе Верди с отличием и продолжает обучение на мастер-курсах камерной музыки в Академии Перози в Биелле.

О музыканте

Маттео Буонаноче (р. 2005, Италия) – лауреат международных конкурсов, в числе которых гран-при «International Youth Music Competitions» в Атланте, специальный приз жюри Международного фортепианного конкурса в Орлеане и I премия конкурса имени Клода Дебюсси в Париже (2025). Он совершенствовался под руководством таких мастеров, как Павел Гилилов, Мишель Берофф и Юлиен Либир, а в настоящее время продолжает обучение у маэстро Диего Таккузо.

Программа концерта

  • Йозеф Гайдн. Соната ми минор, Hob. XVI:34;
  • Сергей Прокофьев. Соната № 8 си-бемоль мажор, соч. 84;
  • Клод Дебюсси. Pour le piano;
  • Сергей Ляпунов. Этюд высшего мастерства, соч. 11 № 2 — «Призрачное рондо»;
  • Ференц Лист. Трансцендентный этюд № 5 — «Блуждающие огни» (Feux Follets);
  • Александр Скрябин. Соната № 2 соль-диез минор, соч. 19 (Соната-фантазия).

Концерт станет настоящим событием для любителей классической музыки и поклонников молодых талантов.

Июль
13 июля понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 5000 ₽

