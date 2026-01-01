Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Константин Емельянов
Киноафиша Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Константин Емельянов

Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Константин Емельянов

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Константина Емельянова в Государственном Эрмитаже

На летнем фестивале Pianissimo состоится сольный концерт выдающегося пианиста Константина Емельянова в Государственном Эрмитаже. Этот талантливый музыкант, с успехом выступающий на международной сцене, привнесет в атмосферу фестиваля атмосферу высококлассного исполнения классической музыки.

Образование и карьерный путь

Константин Емельянов — выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Он также обучался в Академии имени Рахманинова в Катании на Сицилии под руководством профессора Эпифанио Комиса, а затем прошел аспирантуру-ассистентуру в Московской консерватории в классе Сергея Доренского и Николая Луганского.

Выступления на международной сцене

Артист уже успешно выступал в таких престижных местах, как театр Карло Феличе в Генуе, Сеульский центр искусств, Национальный центр исполнительских искусств в Пекине, Центр Пауля Клее в Берне и концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Достижения и награды

В 2018 году Константин стал лауреатом Всероссийского музыкального конкурса в Москве, получив первую премию. В 2022 году он добился огромного успеха, став победителем Международного немецкого фортепианного конкурса, проходившего в академии Кронберга.

Концерт Константина Емельянова несомненно привлечет любителей классической музыки и ценителей таланта исполнителей. Не упустите возможность насладиться музыкальным искусством в одном из самых красивых мест России!

Июнь
29 июня понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 5000 ₽

