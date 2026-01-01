Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Константин Емельянов

Концерт Константина Емельянова в Государственном Эрмитаже

На летнем фестивале Pianissimo состоится сольный концерт выдающегося пианиста Константина Емельянова в Государственном Эрмитаже. Этот талантливый музыкант, с успехом выступающий на международной сцене, привнесет в атмосферу фестиваля атмосферу высококлассного исполнения классической музыки.

Образование и карьерный путь

Константин Емельянов — выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Он также обучался в Академии имени Рахманинова в Катании на Сицилии под руководством профессора Эпифанио Комиса, а затем прошел аспирантуру-ассистентуру в Московской консерватории в классе Сергея Доренского и Николая Луганского.

Выступления на международной сцене

Артист уже успешно выступал в таких престижных местах, как театр Карло Феличе в Генуе, Сеульский центр искусств, Национальный центр исполнительских искусств в Пекине, Центр Пауля Клее в Берне и концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Достижения и награды

В 2018 году Константин стал лауреатом Всероссийского музыкального конкурса в Москве, получив первую премию. В 2022 году он добился огромного успеха, став победителем Международного немецкого фортепианного конкурса, проходившего в академии Кронберга.

