Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Егор Кадников
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Егора Кадникова в Государственном Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже ожидается яркое событие — сольный концерт талантливого пианиста Егора Кадникова. Этот юный музыкант родился в 2009 году в Кемерово и сейчас обучается в филиале Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства «Сибирский» под руководством Дениса Трунова.

Егор начал выступать как солист с раннего возраста. За свои пять лет профессиональной практики он уже имеет опыт игры с Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса и выступал на престижных сценах Москвы, включая Камерный зал Московской филармонии. Он также является участником образовательных программ центра «Сириус» и стипендиатом фонда «Новые имена».

Кадников — лауреат множества всероссийских и международных конкурсов. Среди его наград I премия конкурса имени М. С. Лебензон в 2025 году в Новосибирске и I премия Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко в Екатеринбурге в 2025 году.

Программа концерта

  • Й.С. Бах – Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло ре минор
  • Л. Бетховен. Соната op.2 № 3 до мажор
  • С. Прокофьев. Соната op.28 № 3 ля минор
  • С. Рахманинов. Музыкальные моменты op.16

Концерт не оставит равнодушными любителей классической музыки и тех, кто следит за развитием юных талантов. Приходите и насладитесь музыкой вместе с Егором Кадниковым!

Июль
6 июля понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 5000 ₽

