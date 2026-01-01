Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Егор Кадников

Сольный концерт Егора Кадникова в Государственном Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже ожидается яркое событие — сольный концерт талантливого пианиста Егора Кадникова. Этот юный музыкант родился в 2009 году в Кемерово и сейчас обучается в филиале Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства «Сибирский» под руководством Дениса Трунова.

Егор начал выступать как солист с раннего возраста. За свои пять лет профессиональной практики он уже имеет опыт игры с Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса и выступал на престижных сценах Москвы, включая Камерный зал Московской филармонии. Он также является участником образовательных программ центра «Сириус» и стипендиатом фонда «Новые имена».

Кадников — лауреат множества всероссийских и международных конкурсов. Среди его наград I премия конкурса имени М. С. Лебензон в 2025 году в Новосибирске и I премия Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко в Екатеринбурге в 2025 году.

Программа концерта

Й.С. Бах – Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло ре минор

Л. Бетховен. Соната op.2 № 3 до мажор

С. Прокофьев. Соната op.28 № 3 ля минор

С. Рахманинов. Музыкальные моменты op.16

Концерт не оставит равнодушными любителей классической музыки и тех, кто следит за развитием юных талантов. Приходите и насладитесь музыкой вместе с Егором Кадниковым!