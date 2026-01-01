Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Егор Кадников

В Государственном Эрмитаже ожидается яркое событие — сольный концерт талантливого пианиста Егора Кадникова. Этот юный музыкант родился в 2009 году в Кемерово и сейчас обучается в филиале Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства «Сибирский» под руководством Дениса Трунова.
Егор начал выступать как солист с раннего возраста. За свои пять лет профессиональной практики он уже имеет опыт игры с Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса и выступал на престижных сценах Москвы, включая Камерный зал Московской филармонии. Он также является участником образовательных программ центра «Сириус» и стипендиатом фонда «Новые имена».
Кадников — лауреат множества всероссийских и международных конкурсов. Среди его наград I премия конкурса имени М. С. Лебензон в 2025 году в Новосибирске и I премия Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко в Екатеринбурге в 2025 году.
Концерт не оставит равнодушными любителей классической музыки и тех, кто следит за развитием юных талантов. Приходите и насладитесь музыкой вместе с Егором Кадниковым!