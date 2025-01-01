Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Чжинву Бэ в Государственном Эрмитаже

Летний фестиваль Pianissimo в Государственном Эрмитаже

Приглашаем вас на уникальный сольный концерт талантливого южнокорейского пианиста Чжинву Бэ, который состоится в рамках Летнего фестиваля Pianissimo. Мероприятие пройдет в великолепных залах Государственного Эрмитажа, создавая неповторимую атмосферу для восприятия музыки.

О музыканте

Чжинву Бэ родился в 2001 году в Южной Корее. Его музыкальный путь начался в школе Евон и Сеульской художественной средней школе под руководством известного педагога Джинсан Ли. В 2024 году он завершит обучение в Корейском национальном институте искусств, где его наставником является Минсу Сон.

Концертный путь Чжинву уже отмечен значительными достижениями. В 2023 году он стал лауреатом престижного конкурса Maria Canal в Барселоне и получил международную премию имени Федерико Момпоу. Также он побеждал в различных конкурсах в Корее и за границей, включая Korea Herald Competition и Korean Chopin Competition. Его победа на Music World Competition в первой половине года подтверждает его высокий профессионализм и выдающийся талант.

Программа концерта

В ходе концерта Чжинву Бэ исполнит произведения великих композиторов:

П. И. Чайковский - 18 пьес для фортепиано, соч. 72: N° 1 «Экспромт» N° 4 «Характерный танец» N° 5 «Раздумье» N° 11 «Вальс-безделушка» N° 15 «В манере Шопена» N° 17 «Далекое прошлое»

- 18 пьес для фортепиано, соч. 72: С. С. Прокофьев - Соната для фортепиано N° 7 си-бемоль мажор, соч. 83

- Соната для фортепиано N° 7 си-бемоль мажор, соч. 83 С. В. Рахманинов - Соната для фортепиано No. 1 ре минор, Ор. 2

Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением Чжинву Бэ и погрузиться в мир классической музыки на фоне культурного наследия Государственного Эрмитажа.