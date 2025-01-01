Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Александр Доронин в Государственном Эрмитаже

Летний фестиваль Pianissimo: Сольный концерт Александра Доронина в Государственном Эрмитаже

Приглашаем вас на захватывающий сольный концерт талантливого российского пианиста Александра Доронина, который пройдет в рамках Летнего фестиваля Pianissimo в знаменитом Государственном Эрмитаже.

Об исполнителе

Александр Доронин начал обучение в Королевском музыкальном колледже в сентябре 2021 года, став стипендиатом ABRSM. В настоящее время он продолжает свое музыкальное образование под руководством профессора Дмитрия Алексеева. До этого, с 2015 по 2021 год, пианист обучался в Московской специальной музыкальной школе имени Гнесиных у таких мастеров, как Михаил Хохлов и Ольга Мартынова.

Александр уже успел заявить о себе на концертной сцене, исполняя сольные партии с такими известными коллективами, как Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, Симфонический оркестр Королевского колледжа музыки и Ярославский филармонический оркестр.

Программа концерта

В программе концерта можно будет услышать произведения, которые стали классикой фортепианной музыки:

Е. О. Фирсов – «Гимн весне»

Д. Скарлатти: Соната ре минор, K.176, L.163 Соната соль минор, K.8, L.488 Соната до мажор, K.501, L.137

К. Дебюсси – «Бергамасская сюита», L.75

С. В. Рахманинов – Соната № 1 ре минор, соч. 28

Не пропустите!

Этот концерт – уникальная возможность насладиться выдающимся талантом молодого пианиста и погрузиться в мир классической музыки. Ждем вас на этом незабываемом музыкальном событии!