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Киноафиша Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Александр Доронин в Государственном Эрмитаже

Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Александр Доронин в Государственном Эрмитаже

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летний фестиваль Pianissimo: Сольный концерт Александра Доронина в Государственном Эрмитаже

Приглашаем вас на захватывающий сольный концерт талантливого российского пианиста Александра Доронина, который пройдет в рамках Летнего фестиваля Pianissimo в знаменитом Государственном Эрмитаже.

Об исполнителе

Александр Доронин начал обучение в Королевском музыкальном колледже в сентябре 2021 года, став стипендиатом ABRSM. В настоящее время он продолжает свое музыкальное образование под руководством профессора Дмитрия Алексеева. До этого, с 2015 по 2021 год, пианист обучался в Московской специальной музыкальной школе имени Гнесиных у таких мастеров, как Михаил Хохлов и Ольга Мартынова.

Александр уже успел заявить о себе на концертной сцене, исполняя сольные партии с такими известными коллективами, как Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, Симфонический оркестр Королевского колледжа музыки и Ярославский филармонический оркестр.

Программа концерта

В программе концерта можно будет услышать произведения, которые стали классикой фортепианной музыки:

  • Е. О. Фирсов – «Гимн весне»
  • Д. Скарлатти:
    • Соната ре минор, K.176, L.163
    • Соната соль минор, K.8, L.488
    • Соната до мажор, K.501, L.137
  • К. Дебюсси – «Бергамасская сюита», L.75
  • С. В. Рахманинов – Соната № 1 ре минор, соч. 28

Не пропустите!

Этот концерт – уникальная возможность насладиться выдающимся талантом молодого пианиста и погрузиться в мир классической музыки. Ждем вас на этом незабываемом музыкальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 августа
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 3500 ₽

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