Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летний фестиваль Pianissimo. Моюн Юн в Большом петергофском дворце
Киноафиша Летний фестиваль Pianissimo. Моюн Юн в Большом петергофском дворце

Летний фестиваль Pianissimo. Моюн Юн в Большом петергофском дворце

6+
Возраст 6+

О концерте

Летний фестиваль Pianissimo: концерт в Петергофе

Южнокорейский пианист Моюн Юн, обладатель Гран-при и первых премий на множестве международных конкурсов, в том числе Seorabeol Arts Piano Competition и Swiss International Music Competition, выступит в рамках фестиваля Pianissimo. Его творчество получило признание на различных сценах, включая концерты с оркестрами, такими как Korea National University of Arts Piano Orchestra и KNUA Symphony Orchestra.

Моюн Юн — не только лауреат престижных наград, но и Rising Star Artist на Busan Maru International Music Festival. Он является выпускником Korea National University of Arts, а также прошел мастер-классы у известных музыкантов, таких как Арнульф фон Арним и Ан Чонгдо.

Программа концерта

На концерте будут представлены произведения таких композиторов, как:

  • Роберт Шуман — Kreisleriana, соч. 16
  • Александр Скрябин — Фантазия си минор, соч. 28
  • Иоганн Себастьян Бах — Хорошо темперированный клавир, I том, Прелюдия и фуга №4 до-диез минор, BWV 849
  • Людвиг ван Бетховен — Соната №32 до минор, соч. 111

О фестивале Pianissimo

Pianissimo — это уникальная инициатива, целью которой является знакомство широкой аудитории с академической музыкой и молодыми пианистами. С момента своего основания в 2017 году фестиваль стал местом, где сталкиваются таланты, и в нем принимали участие как российские музыканты, так и ведущие исполнители из других стран.

Фестиваль организует концерты в живописных и исторических местах, таких как Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа и Концертный зал Валерия Гергиева в Репино. За годы существования Pianissimo на сцену выходили такие исполнители, как Дмитрий Шишкин, Арсений Мун и Андрей Гугнин, что подтверждает статус фестиваля как одного из важнейших событий в мире классической музыки.

Купить билет на концерт Летний фестиваль Pianissimo. Моюн Юн в Большом петергофском дворце

Помощь с билетами
В других городах
Август
2 августа воскресенье
19:00
Большой Петергофский дворец Санкт-Петербург, Петергоф, Разводная, 2
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Uma2rman. Summer Sound х билайн
12+
Поп Рок Фестиваль

Uma2rman. Summer Sound х билайн

5 августа в 19:30 Мануфактура 10/12
от 3000 ₽
Moscow Klezmer Band
6+
Этно Джаз Балканская музыка

Moscow Klezmer Band

5 августа в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Магия свечей. Лара Фабиан. Трибьют в Оранжерее
6+
Джаз Кавер

Магия свечей. Лара Фабиан. Трибьют в Оранжерее

26 июня в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше