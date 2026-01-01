Летний фестиваль Pianissimo. Моюн Юн в Большом петергофском дворце

Летний фестиваль Pianissimo: концерт в Петергофе

Южнокорейский пианист Моюн Юн, обладатель Гран-при и первых премий на множестве международных конкурсов, в том числе Seorabeol Arts Piano Competition и Swiss International Music Competition, выступит в рамках фестиваля Pianissimo. Его творчество получило признание на различных сценах, включая концерты с оркестрами, такими как Korea National University of Arts Piano Orchestra и KNUA Symphony Orchestra.

Моюн Юн — не только лауреат престижных наград, но и Rising Star Artist на Busan Maru International Music Festival. Он является выпускником Korea National University of Arts, а также прошел мастер-классы у известных музыкантов, таких как Арнульф фон Арним и Ан Чонгдо.

Программа концерта

На концерте будут представлены произведения таких композиторов, как:

Роберт Шуман — Kreisleriana, соч. 16

Александр Скрябин — Фантазия си минор, соч. 28

Иоганн Себастьян Бах — Хорошо темперированный клавир, I том, Прелюдия и фуга №4 до-диез минор, BWV 849

Людвиг ван Бетховен — Соната №32 до минор, соч. 111

О фестивале Pianissimo

Pianissimo — это уникальная инициатива, целью которой является знакомство широкой аудитории с академической музыкой и молодыми пианистами. С момента своего основания в 2017 году фестиваль стал местом, где сталкиваются таланты, и в нем принимали участие как российские музыканты, так и ведущие исполнители из других стран.

Фестиваль организует концерты в живописных и исторических местах, таких как Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа и Концертный зал Валерия Гергиева в Репино. За годы существования Pianissimo на сцену выходили такие исполнители, как Дмитрий Шишкин, Арсений Мун и Андрей Гугнин, что подтверждает статус фестиваля как одного из важнейших событий в мире классической музыки.