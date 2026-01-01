Летний фестиваль Pianissimo. Максим Милославский в Большом петергофском дворце

Летний фестиваль Pianissimo в Петергофе

Летний фестиваль Pianissimo вновь радует зрителей великолепием академической музыки. В этом году на сцене Большого Петергофского дворца выступит талантливый пианист Максим Милославский. Родом из Ростова-на-Дону, Максим является студентом Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Его преподаватели — профессора Андрей Писарев и Николай Луганский.

Максим Милославский начал свой путь в музыке с ранних лет — в девять он дебютировал с Ростовским академическим симфоническим оркестром. На его счету множество наград на международных конкурсах, включая I премию конкурса «Наследие Рахманинова» (2023) и I премию конкурса Scherzo в Тель-Авиве (2024). Он также является стипендиатом фондов известных музыкантов Дениса Мацуева и Владимира Спивакова.

Фестиваль Pianissimo: открытие мира музыки

Pianissimo — это уникальные концерты и фестивали, созидающие мост между академической музыкой и широкой аудиторией. С момента своего основания в 2017 году, проект стал платформой для молодых пианистов, позволяя им выступать в редких и живописных локациях.

В рамках фестиваля выступали многие российские музыканты, которые сегодня являются мировыми звездами. Каждый резидент, участвующий в Pianissimo, отмечен первыми премиями престижных конкурсов, и большинство из них активно гастролируют на главных сценах мира — от Ла Скала до Берлинской филармонии.

Исторические локации и звездные выступления

Pianissimo проводит свои концерты в исторических местах, таких как Большой итальянский просвет в Новом Эрмитаже и Концертный зал Валерия Гергиева в Репино. За время существования проекта названия резидентов, таких как Дмитрий Шишкин, Арсений Муна, Андрей Гугнин и многие другие, стали символами качества и высокого мастерства в академической музыке.

