Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летний фестиваль Pianissimo. Максим Милославский в Большом петергофском дворце
Киноафиша Летний фестиваль Pianissimo. Максим Милославский в Большом петергофском дворце

Летний фестиваль Pianissimo. Максим Милославский в Большом петергофском дворце

6+
Возраст 6+

О концерте

Летний фестиваль Pianissimo в Петергофе

Летний фестиваль Pianissimo вновь радует зрителей великолепием академической музыки. В этом году на сцене Большого Петергофского дворца выступит талантливый пианист Максим Милославский. Родом из Ростова-на-Дону, Максим является студентом Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Его преподаватели — профессора Андрей Писарев и Николай Луганский.

Максим Милославский начал свой путь в музыке с ранних лет — в девять он дебютировал с Ростовским академическим симфоническим оркестром. На его счету множество наград на международных конкурсах, включая I премию конкурса «Наследие Рахманинова» (2023) и I премию конкурса Scherzo в Тель-Авиве (2024). Он также является стипендиатом фондов известных музыкантов Дениса Мацуева и Владимира Спивакова.

Фестиваль Pianissimo: открытие мира музыки

Pianissimo — это уникальные концерты и фестивали, созидающие мост между академической музыкой и широкой аудиторией. С момента своего основания в 2017 году, проект стал платформой для молодых пианистов, позволяя им выступать в редких и живописных локациях.

В рамках фестиваля выступали многие российские музыканты, которые сегодня являются мировыми звездами. Каждый резидент, участвующий в Pianissimo, отмечен первыми премиями престижных конкурсов, и большинство из них активно гастролируют на главных сценах мира — от Ла Скала до Берлинской филармонии.

Исторические локации и звездные выступления

Pianissimo проводит свои концерты в исторических местах, таких как Большой итальянский просвет в Новом Эрмитаже и Концертный зал Валерия Гергиева в Репино. За время существования проекта названия резидентов, таких как Дмитрий Шишкин, Арсений Муна, Андрей Гугнин и многие другие, стали символами качества и высокого мастерства в академической музыке.

Не упустите уникальную возможность стать частью волшебства музыки и увидеть выступление великолепного Максима Милославского на летнем фестивале Pianissimo!

Купить билет на концерт Летний фестиваль Pianissimo. Максим Милославский в Большом петергофском дворце

Помощь с билетами
В других городах
Июль
5 июля воскресенье
19:00
Большой Петергофский дворец Санкт-Петербург, Петергоф, Разводная, 2
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Пер Гюнт. В пещере горного короля
6+
Классическая музыка

Пер Гюнт. В пещере горного короля

31 мая в 16:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Анастасия Лютова & The Band
6+
Джаз

Анастасия Лютова & The Band

7 июня в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
6+
Джаз

Gypsy Strings Time

27 мая в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше