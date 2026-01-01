Летний фестиваль Pianissimo. Лев Чефанов в Большом петергофском дворце
6+
О концерте

Летний фестиваль Pianissimo в Петергофе

Концерт в исполнении Льва Чефанова. Лев Чефанов (родился в 2007 году) — юный талантливый пианист, ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. В своей карьере он успел стать лауреатом многочисленных всероссийских и международных конкурсов и заслужил доверие как постоянный солист абонементов Московской консерватории. Кроме того, Лев активно гастролирует по России и Европе, сотрудничая с концертными оркестрами Греции и России.

Программа концерта

На концерте будут представлены произведения великих композиторов:

  • В. А. Моцарт — Соната ре мажор № 19, K. 576
  • Ф. Шопен — Соната № 2 си-бемоль минор, op. 35
  • С. Прокофьев — Соната № 8 си-бемоль мажор, op. 84

Pianissimo — это инициатива, направленная на популяризацию академической музыки и знакомство широкой аудитории с молодыми пианистами в уникальных и исторических локациях. С момента своего создания в 2017 году фестиваль привлек многие выдающиеся имена из мира музыки. Программа festivals включает в себя выступления как российских исполнителей, так и международных талантов.

Таланты фестиваля

Среди резидентов Pianissimo можно встретить таких ярких исполнителей, как Дмитрий Шишкин, Арсений Муна, Андрей Гугнин и многих других. Каждый из них признан профессиональным сообществом и отмечен первыми премиями престижных конкурсов. Многие из этих музыкантов уже гастролируют и выступают на самых известных площадках мира: от Ла Скала и Карнеги-холла до Альберт-холла и Берлинской филармонии.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в атмосфере исторического Большого петергофского дворца!

Июль
26 июля воскресенье
19:00
Большой Петергофский дворец Санкт-Петербург, Петергоф, Разводная, 2
от 6000 ₽

