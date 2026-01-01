Летний фестиваль Pianissimo. Игорь Сидоров в Большом петергофском дворце

Концерт в Большом Петергофском Дворце в рамках фестиваля Pianissimo

Фестиваль Pianissimo продолжает радовать любителей академической музыки живыми выступлениями в уникальных локациях. На этот раз на сцене Большого Петергофского Дворца выступит талантливый пианист Игорь Сидоров.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться произведениями Фредерика Шопена:

Полонез ля-бемоль мажор, op. 53 «Героический»

Ноктюрн фа-диез мажор, op. 15 № 2

Мазурки, op. 17

Вальс ля-бемоль мажор, op. 42

Ноктюрн ре-бемоль мажор, op. 27 № 2

Скерцо № 3 до-диез минор

Ноктюрн до минор, op. 48 № 1

Соната № 3 си минор, op. 58

Эта программа погружает слушателей в мир романтической музыки, полную эмоций и тонких мелодий.

О фестивале

Pianissimo — это серия концертов и фестивалей, призванных познакомить широкую аудиторию с академической музыкой и новыми талантами пианистов. С момента своего основания в 2017 году фестиваль привлекает внимание как российских, так и международных зрителей.

На сцене Pianissimo выступают звезды, которые уже завоевали признание на наиболее известных площадках мира, таких как Ла Скала, Карнеги-Холл и Берлинская филармония. Среди резидентов фестиваля можно встретить имена, ставшие известными благодаря их выдающимся выступлениям и достижениям на международных конкурсах.

Каждый концерт фестиваля — это не только музыкальное событие, но и возможность насладиться великолепными историческими локациями, что делает каждое выступление поистине незабываемым.