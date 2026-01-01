Летний фестиваль Pianissimo. Игорь Сидоров в Большом петергофском дворце

Фестиваль Pianissimo продолжает радовать любителей академической музыки живыми выступлениями в уникальных локациях. На этот раз на сцене Большого Петергофского Дворца выступит талантливый пианист Игорь Сидоров.
Зрители смогут насладиться произведениями Фредерика Шопена:
Эта программа погружает слушателей в мир романтической музыки, полную эмоций и тонких мелодий.
Pianissimo — это серия концертов и фестивалей, призванных познакомить широкую аудиторию с академической музыкой и новыми талантами пианистов. С момента своего основания в 2017 году фестиваль привлекает внимание как российских, так и международных зрителей.
На сцене Pianissimo выступают звезды, которые уже завоевали признание на наиболее известных площадках мира, таких как Ла Скала, Карнеги-Холл и Берлинская филармония. Среди резидентов фестиваля можно встретить имена, ставшие известными благодаря их выдающимся выступлениям и достижениям на международных конкурсах.
Каждый концерт фестиваля — это не только музыкальное событие, но и возможность насладиться великолепными историческими локациями, что делает каждое выступление поистине незабываемым.