Летний фестиваль Pianissimo. Игорь Сидоров в Большом петергофском дворце
6+
О концерте

Концерт в Большом Петергофском Дворце в рамках фестиваля Pianissimo

Фестиваль Pianissimo продолжает радовать любителей академической музыки живыми выступлениями в уникальных локациях. На этот раз на сцене Большого Петергофского Дворца выступит талантливый пианист Игорь Сидоров.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться произведениями Фредерика Шопена:

  • Полонез ля-бемоль мажор, op. 53 «Героический»
  • Ноктюрн фа-диез мажор, op. 15 № 2
  • Мазурки, op. 17
  • Вальс ля-бемоль мажор, op. 42
  • Ноктюрн ре-бемоль мажор, op. 27 № 2
  • Скерцо № 3 до-диез минор
  • Ноктюрн до минор, op. 48 № 1
  • Соната № 3 си минор, op. 58

Эта программа погружает слушателей в мир романтической музыки, полную эмоций и тонких мелодий.

О фестивале

Pianissimo — это серия концертов и фестивалей, призванных познакомить широкую аудиторию с академической музыкой и новыми талантами пианистов. С момента своего основания в 2017 году фестиваль привлекает внимание как российских, так и международных зрителей.

На сцене Pianissimo выступают звезды, которые уже завоевали признание на наиболее известных площадках мира, таких как Ла Скала, Карнеги-Холл и Берлинская филармония. Среди резидентов фестиваля можно встретить имена, ставшие известными благодаря их выдающимся выступлениям и достижениям на международных конкурсах.

Каждый концерт фестиваля — это не только музыкальное событие, но и возможность насладиться великолепными историческими локациями, что делает каждое выступление поистине незабываемым.

Июль
19 июля воскресенье
19:00
Большой Петергофский дворец Санкт-Петербург, Петергоф, Разводная, 2
от 6000 ₽

