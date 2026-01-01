Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Летний досуг. Лето, где игра превращается в знания! Пиратская неделя
Билеты от 2400₽
Киноафиша Летний досуг. Лето, где игра превращается в знания! Пиратская неделя

Летний досуг. Лето, где игра превращается в знания! Пиратская неделя

6+
Возраст 6+
Билеты от 2400₽

О выставке

Летние занятия для детей в Москве

Дорогие родители и юные искатели приключений! Приглашаем вас и ваших детей на «Пиратскую неделю» от «Летнего досуга»! Это не просто развлечения, а настоящая серия испытаний, где каждый день станет новым этапом в мире пиратов. Здесь ваши дети научатся дружбе, смекалке и командной работе.

Что ждёт участников?

  • поиск сокровищ на карте с загадками и подсказками;
  • морские эстафеты и соревнования;
  • создание пиратских атрибутов своими руками (шляпы, флаги, бинокли);
  • весёлые викторины о пиратах, морях и дальних странах;
  • мастер-классы по завязыванию морских узлов;
  • игры на свежем воздухе с элементами квеста;
  • тематические фотосессии в пиратских образах;
  • финальный праздник с награждением «самых отважных пиратов».

Творческие блоки занятий

1. Творческая мастерская

Здесь дети смогут заняться поделками, лепкой, аппликацией и ручным трудом, создавая объемные работы.

2. ИЗО-студия

Участники будут рисовать в нетрадиционных техниках, что позволит им раскрыть свои творческие способности.

3. Игры и театрализованные мини-сценки

На занятия ждут настольные и подвижные игры, а также кукольный театр.

4. «Знайкина школа»

Просмотр познавательных документальных фильмов и лекций о животном и растительном мире.

5. Экология и опыты

Эти занятия помогут создать дружескую и тёплую атмосферу. В рамках программы возможно посещение библиотеки и чаепития.

Информация для родителей

Неделя мероприятий продлится 4 дня с 10:00 до 14:00. Возраст участников: от 5 до 15 лет.

Купить билет на выставка Летний досуг. Лето, где игра превращается в знания! Пиратская неделя

Помощь с билетами
Июнь
8 июня понедельник
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
9 июня вторник
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
10 июня среда
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
11 июня четверг
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Кукла Берегиня»
6+
Мастер-класс

Мастер-класс «Кукла Берегиня»

2 июля в 11:00 Клуб «Мечта»
от 1500 ₽
Свидание в Тишине + Арома мастер-класс
16+
Мастер-класс Интерактивный

Свидание в Тишине + Арома мастер-класс

27 мая в 17:00 Музей «В Тишине»
от 5040 ₽
Мастер-класс «Корзина для интерьера»
12+
Мастер-класс

Мастер-класс «Корзина для интерьера»

4 июня в 16:00 Клубный центр «Спутник»
от 1500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше