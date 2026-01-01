Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Летний досуг. «Лето, где игра превращается в знания!». Неделя путешествий
Билеты от 2400₽
Киноафиша Летний досуг. «Лето, где игра превращается в знания!». Неделя путешествий

Летний досуг. «Лето, где игра превращается в знания!». Неделя путешествий

6+
Возраст 6+
Билеты от 2400₽

О выставке

Летняя программа занятий для детей в Москве

Дорогие родители и юные исследователи! Приглашаем вас принять участие в увлекательно-развлекательной программе «Неделя путешествий» от «Летнего досуга». Это не просто игры, а незабываемые открытия, где каждая новая неделя приносит в ваш дом дух разных стран и культур.

Что ждет участников?

На протяжении четырех дней ваши дети будут знакомиться с традициями различных народов и развивать командный дух через увлекательные игры и творческие задания. Вот что запланировано:

  • Квесты по странам мира с захватывающими загадками и головоломками.
  • Творческие мастер-классы по созданию сувениров и открыток из разных уголков планеты.
  • Подвижные игры, знакомящие с культурой народов мира.
  • Мини-игры на карте с поиском сокровищ и выполнением интересных заданий.
  • Обсуждение традиций, кухни и искусства различных культур.
  • Создание «Дневника путешественника» с заметками и рисунками.
  • Фотосессии в национальных костюмах, чтобы запечатлеть яркие моменты.
  • Финальный праздник «Вокруг света за 5 дней» с демонстрацией достижений.

Творческая программа

Программа включает разнообразные занятия, такие как:

  1. Творческая мастерская: поделки, лепка, аппликация и создание объемных работ.
  2. ИЗО-студия: роспись и рисование нетрадиционными техниками.
  3. Настольные и подвижные игры: театрализованные мини-сценки и кукольный театр.
  4. Знайкина школа: просмотр познавательных документальных фильмов и лекций о животном и растительном мире.
  5. Экология и опыты: практические занятия, способствующие познанию окружающей среды.

Для создания дружеской атмосферы будут организованы посещения библиотеки и совместные чаепития.

Возраст и продолжительность

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 15 лет и продлится 4 дня. Занятия проходят с 10:00 до 14:00.

Не упустите возможность обогатить знания и развить творческие навыки вашего ребенка в уникальной атмосфере международного общения!

Купить билет на выставка Летний досуг. «Лето, где игра превращается в знания!». Неделя путешествий

Помощь с билетами
Июнь
22 июня понедельник
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
23 июня вторник
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
24 июня среда
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
25 июня четверг
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽

В ближайшие дни

Игра-приключение «12 друзей из часов Образцова»
6+
Интерактивный

Игра-приключение «12 друзей из часов Образцова»

24 июня в 11:30 Театр кукол им. Образцова
от 1500 ₽
Fashion фестиваль Модная Волна
0+
Фестиваль Декоративно-прикладные Дизайн

Fashion фестиваль Модная Волна

31 мая в 16:00 Пространство Yarovit Hall Yakimanka
от 4500 ₽
Ильинское. Музей материнства и младенчества
16+
Исторические выставки

Ильинское. Музей материнства и младенчества

27 мая в 18:00 Музей материнства и младенчества
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше