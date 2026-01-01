Летняя программа занятий для детей в Москве

Дорогие родители и юные исследователи! Приглашаем вас принять участие в увлекательно-развлекательной программе «Неделя путешествий» от «Летнего досуга». Это не просто игры, а незабываемые открытия, где каждая новая неделя приносит в ваш дом дух разных стран и культур.

Что ждет участников?

На протяжении четырех дней ваши дети будут знакомиться с традициями различных народов и развивать командный дух через увлекательные игры и творческие задания. Вот что запланировано:

Квесты по странам мира с захватывающими загадками и головоломками.

Творческие мастер-классы по созданию сувениров и открыток из разных уголков планеты.

Подвижные игры, знакомящие с культурой народов мира.

Мини-игры на карте с поиском сокровищ и выполнением интересных заданий.

Обсуждение традиций, кухни и искусства различных культур.

Создание «Дневника путешественника» с заметками и рисунками.

Фотосессии в национальных костюмах, чтобы запечатлеть яркие моменты.

Финальный праздник «Вокруг света за 5 дней» с демонстрацией достижений.

Творческая программа

Программа включает разнообразные занятия, такие как:

Творческая мастерская: поделки, лепка, аппликация и создание объемных работ. ИЗО-студия: роспись и рисование нетрадиционными техниками. Настольные и подвижные игры: театрализованные мини-сценки и кукольный театр. Знайкина школа: просмотр познавательных документальных фильмов и лекций о животном и растительном мире. Экология и опыты: практические занятия, способствующие познанию окружающей среды.

Для создания дружеской атмосферы будут организованы посещения библиотеки и совместные чаепития.

Возраст и продолжительность

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 15 лет и продлится 4 дня. Занятия проходят с 10:00 до 14:00.

Не упустите возможность обогатить знания и развить творческие навыки вашего ребенка в уникальной атмосфере международного общения!