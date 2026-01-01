Летняя программа занятий для детей в Москве
Дорогие родители и юные исследователи! Приглашаем вас принять участие в увлекательно-развлекательной программе «Неделя путешествий» от «Летнего досуга». Это не просто игры, а незабываемые открытия, где каждая новая неделя приносит в ваш дом дух разных стран и культур.
Что ждет участников?
На протяжении четырех дней ваши дети будут знакомиться с традициями различных народов и развивать командный дух через увлекательные игры и творческие задания. Вот что запланировано:
- Квесты по странам мира с захватывающими загадками и головоломками.
- Творческие мастер-классы по созданию сувениров и открыток из разных уголков планеты.
- Подвижные игры, знакомящие с культурой народов мира.
- Мини-игры на карте с поиском сокровищ и выполнением интересных заданий.
- Обсуждение традиций, кухни и искусства различных культур.
- Создание «Дневника путешественника» с заметками и рисунками.
- Фотосессии в национальных костюмах, чтобы запечатлеть яркие моменты.
- Финальный праздник «Вокруг света за 5 дней» с демонстрацией достижений.
Творческая программа
Программа включает разнообразные занятия, такие как:
- Творческая мастерская: поделки, лепка, аппликация и создание объемных работ.
- ИЗО-студия: роспись и рисование нетрадиционными техниками.
- Настольные и подвижные игры: театрализованные мини-сценки и кукольный театр.
- Знайкина школа: просмотр познавательных документальных фильмов и лекций о животном и растительном мире.
- Экология и опыты: практические занятия, способствующие познанию окружающей среды.
Для создания дружеской атмосферы будут организованы посещения библиотеки и совместные чаепития.
Возраст и продолжительность
Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 15 лет и продлится 4 дня. Занятия проходят с 10:00 до 14:00.
Не упустите возможность обогатить знания и развить творческие навыки вашего ребенка в уникальной атмосфере международного общения!