Экологическая неделя для юных исследователей в Москве

Дорогие родители и юные исследователи природы! Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную «Экологическую неделю» от «Летнего досуга». Это не просто развлечения, а познавательные мероприятия, где каждая игра учит заботе о планете и открывает тайны окружающего мира!

Что ждёт участников?

Квесты по экологическим тропам с загадками о растениях и животных;

Мастер-классы по созданию поделок из вторсырья;

Опытные эксперименты с водой, почвой и растениями;

Создание мини-огорода и уход за растениями;

Игры на свежем воздухе с элементами экологического просвещения;

Творческие мастерские: рисование природными красками, создание коллажей из листьев и веток;

Знакомство с редкими видами животных и растений региона;

Финальный праздник с выставкой детских работ и награждением юных экологов.

Творческие блоки

Творческая мастерская: поделки, лепка, аппликация и изготовление объемных работ.

поделки, лепка, аппликация и изготовление объемных работ. Изо-студия: роспись и рисование в нетрадиционных техниках.

роспись и рисование в нетрадиционных техниках. Настольные и подвижные игры: театрализованные мини-сценки и кукольный театр.

театрализованные мини-сценки и кукольный театр. Знайкина школа: просмотр познавательных документальных фильмов и лекций о животном и растительном мире.

Создание дружеской атмосферы

Для сплочения и создания тёплой обстановки предусмотрены посещения библиотеки и уютные чаепития.

Возраст участников и время работы

Курс предназначен для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Продолжительность смены — 4 дня. Время работы: с 10:00 до 14:00.