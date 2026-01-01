Экологическая неделя для юных исследователей в Москве
Дорогие родители и юные исследователи природы! Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную «Экологическую неделю» от «Летнего досуга». Это не просто развлечения, а познавательные мероприятия, где каждая игра учит заботе о планете и открывает тайны окружающего мира!
Что ждёт участников?
- Квесты по экологическим тропам с загадками о растениях и животных;
- Мастер-классы по созданию поделок из вторсырья;
- Опытные эксперименты с водой, почвой и растениями;
- Создание мини-огорода и уход за растениями;
- Игры на свежем воздухе с элементами экологического просвещения;
- Творческие мастерские: рисование природными красками, создание коллажей из листьев и веток;
- Знакомство с редкими видами животных и растений региона;
- Финальный праздник с выставкой детских работ и награждением юных экологов.
Творческие блоки
- Творческая мастерская: поделки, лепка, аппликация и изготовление объемных работ.
- Изо-студия: роспись и рисование в нетрадиционных техниках.
- Настольные и подвижные игры: театрализованные мини-сценки и кукольный театр.
- Знайкина школа: просмотр познавательных документальных фильмов и лекций о животном и растительном мире.
Создание дружеской атмосферы
Для сплочения и создания тёплой обстановки предусмотрены посещения библиотеки и уютные чаепития.
Возраст участников и время работы
Курс предназначен для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Продолжительность смены — 4 дня. Время работы: с 10:00 до 14:00.