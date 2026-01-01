Летний досуг. Лето, где игра превращается в знания! Экологическая неделя
Билеты от 2400₽
Летний досуг. Лето, где игра превращается в знания! Экологическая неделя

6+
О выставке

Экологическая неделя для юных исследователей в Москве

Дорогие родители и юные исследователи природы! Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную «Экологическую неделю» от «Летнего досуга». Это не просто развлечения, а познавательные мероприятия, где каждая игра учит заботе о планете и открывает тайны окружающего мира!

Что ждёт участников?

  • Квесты по экологическим тропам с загадками о растениях и животных;
  • Мастер-классы по созданию поделок из вторсырья;
  • Опытные эксперименты с водой, почвой и растениями;
  • Создание мини-огорода и уход за растениями;
  • Игры на свежем воздухе с элементами экологического просвещения;
  • Творческие мастерские: рисование природными красками, создание коллажей из листьев и веток;
  • Знакомство с редкими видами животных и растений региона;
  • Финальный праздник с выставкой детских работ и награждением юных экологов.

Творческие блоки

  • Творческая мастерская: поделки, лепка, аппликация и изготовление объемных работ.
  • Изо-студия: роспись и рисование в нетрадиционных техниках.
  • Настольные и подвижные игры: театрализованные мини-сценки и кукольный театр.
  • Знайкина школа: просмотр познавательных документальных фильмов и лекций о животном и растительном мире.

Создание дружеской атмосферы

Для сплочения и создания тёплой обстановки предусмотрены посещения библиотеки и уютные чаепития.

Возраст участников и время работы

Курс предназначен для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Продолжительность смены — 4 дня. Время работы: с 10:00 до 14:00.

Июнь
15 июня понедельник
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
16 июня вторник
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
17 июня среда
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽
18 июня четверг
10:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 2400 ₽

