О спектакле

Спектакль «Летний день» поставлен по одноимённой пьесе классика абсурдистской драматургии Славомира Мрожека. Пьеса была специально написана для королевского драматического театра в Стокгольме в 1983 году, но её темы остаются актуальными и сегодня.

Сюжет

В центре сюжета два героя — Уд и Неуд, которые случайно (а может быть, и не случайно!) встречаются в заброшенном уголке парка. Между Удом и Неудом завязывается глубокий разговор, который прерывается появлением прекрасной дамы. Её вмешательство переворачивает судьбы всех героев. Оказывается, что всего один летний день способен изменить многое в жизни каждого из них.