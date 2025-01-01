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Летний день
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Спектакль Летний день

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле

Спектакль «Летний день» поставлен по одноимённой пьесе классика абсурдистской драматургии Славомира Мрожека. Пьеса была специально написана для королевского драматического театра в Стокгольме в 1983 году, но её темы остаются актуальными и сегодня.

Сюжет

В центре сюжета два героя — Уд и Неуд, которые случайно (а может быть, и не случайно!) встречаются в заброшенном уголке парка. Между Удом и Неудом завязывается глубокий разговор, который прерывается появлением прекрасной дамы. Её вмешательство переворачивает судьбы всех героев. Оказывается, что всего один летний день способен изменить многое в жизни каждого из них.

Режиссер
Галина Наумова
В ролях
Алексей Кучинский
Олег Чернов
Наталья Немцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 21 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Летний день Летний день Летний день Летний день Летний день Летний день Летний день Летний день

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