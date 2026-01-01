Спектакль по абсурдистской пьесе Славомира Мрожека

Драматический театр им. Пушкина представляет новый спектакль по абсурдистской пьесе Славомира Мрожека. В центре сюжета – три героя, случайно встретившиеся в специфичных обстоятельствах.

Эта интригующая история напоминает любовный треугольник, но с двумя любопытными противоположностями: один из героев убежден в своем постоянном невезении, а другой живет, считая, что ему всё удается без особых усилий. Появление третьей героини усложняет их отношения и добавляет неопределенности в поисках счастья.

Дебют Виктора Чарикова

Режиссёр Виктор Чариков ставит свой дебютный спектакль, в который собраны актеры из различных театров города. Комедийность ситуаций и образов переплетается с трагическим абсурдом, а разнообразие исполнителей делает действие более насыщенным, включая живую музыку и танцы.

Кто на сцене?

В спектакле задействованы талантливые актеры: Егор Малков, Олег Корныльев и Мария Булатова. Их игра позволит зрителям прочувствовать все нюансы сложных и абсурдных человеческих отношений.

Спектакль станет настоящим открытием для любителей абсурдистского театра и всех, кто ценит запутанные драматические ситуации.