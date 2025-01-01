Летник. Фестиваль авторской музыки

Фестиваль авторской музыки «Летник»

Готовы окунуться в мир творчества и искусства? «Летник» — это не просто фестиваль, а настоящий праздник молодости, веселья и уникальной возможности для авторских музыкальных групп заявить о себе!

Уникальная программа

Мы собрали самых талантливых исполнителей, чтобы устроить незабываемый фестиваль авторской музыки. Это шанс насладиться волшебством живого звука и обменяться эмоциями с единомышленниками.

Друзья и новые знакомства

Приходите со своими друзьями! Фестиваль — это отличное место для новых знакомств и общения в атмосфере творчества и вдохновения.

Атмосфера драйва и вдохновения

Вас ждет классная атмосфера, наполненная энергией и драйвом. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Приветственный напиток в подарок

В стоимость билета входит приветственный напиток на входе — выберите алкогольный или безалкогольный вариант на свой вкус. Это отличный способ начать вечер с хорошим настроением!

Не пропустите возможность стать частью фестиваля «Летник»! Ждем вас на нашем уникальном музыкальном событии!