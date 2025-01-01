Летние впечатления: от Баха до Гершвина

Органное путешествие с Ладой Лабзиной в соборе

Заслуженная артистка Республики Татарстан и главный органист Московского Концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина приглашает вас на уникальный концерт, который объединит традиции классической музыки и современные джазовые ритмы.

Программа концерта

Музыкальное путешествие начнется с произведений великого И. С. Баха. После этого зрители смогут насладиться джазовыми интерпретациями, включая:

Прелюдии немецкого композитора Фолькера Бройтигама

«Пастораль» Уильяма Ллойда Уэббера, отца знаменитого мюзиклмейкера Эндрю Ллойда Уэббера

Очаровательные органные пьесы из цикла «Образы Парижа» французского композитора Жульена Бре

«Summertime» Джорджа Гершвина

Знакомство с исполнителями

Лада Лабзина, известная своей виртуозной игрой на органе, не раз становилась обладательницей наград на международных конкурсах. Ее выступления всегда отличаются яркостью и эмоциональностью, что делает каждое концерта незабываемым событием.

Интересные факты

Орган в концертном зале «Зарядье» является одним из самых современных в России. Он обладает уникальной акустикой, что позволяет музыкантам раскрывать весь спектр звуковых возможностей инструмента.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере, идеально подходящей для наслаждения классикой и джазом.