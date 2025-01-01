Спектакль «Летние скоты»: новое музыкальное событие в Москве

Юра, Лёня и Сережа представляют свой новый мини-альбом «Свидание», который уже доступен на всех цифровых площадках. Этот проект обещает стать настоящим открытием для любителей современной музыки.

Дата и место проведения

Концерт 14 августа 2025 года в столичном клубе «StereoPeople». Это уникальное место, известное своими яркими концертами и атмосферой, созданной для того, чтобы погружать зрителей в мир музыки.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! «Летние скоты» — это не просто концерт, а целое путешествие в мир звуков и эмоций. Присоединяйтесь к братьям и сёстрам, которые шагают так твердо! Это шанс открыть для себя новую музыку и провести вечер в компании единомышленников.

Следите за новостями и не забудьте купить билеты заранее, ведь такое событие нельзя пропустить!