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Летние скоты
Билеты от 2000₽
Киноафиша Летние скоты

Летние скоты

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Летние скоты»: новое музыкальное событие в Москве

Юра, Лёня и Сережа представляют свой новый мини-альбом «Свидание», который уже доступен на всех цифровых площадках. Этот проект обещает стать настоящим открытием для любителей современной музыки.

Дата и место проведения

Концерт 14 августа 2025 года в столичном клубе «StereoPeople». Это уникальное место, известное своими яркими концертами и атмосферой, созданной для того, чтобы погружать зрителей в мир музыки.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! «Летние скоты» — это не просто концерт, а целое путешествие в мир звуков и эмоций. Присоединяйтесь к братьям и сёстрам, которые шагают так твердо! Это шанс открыть для себя новую музыку и провести вечер в компании единомышленников.

Следите за новостями и не забудьте купить билеты заранее, ведь такое событие нельзя пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
20:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
The Place Санкт-Петербург, Маршала Говорова, 47
20:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
27 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Ян Зубков. Сольный стендап концерт
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Юмор
Ян Зубков. Сольный стендап концерт
30 августа в 20:00 Still Standup Moscow
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Субботний бранч
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Субботний бранч
16 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
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