Лэтин джаз
Киноафиша Лэтин джаз

Лэтин джаз

12+
Возраст 12+

О концерте

Зажигательный ритм Латинской Америки в петербургской джазовой филармонии

В программе «Лэтин джаз», подготовленной Оркестром Филармонии джазовой музыки, прозвучат зажигательные композиции в ритмах латиноамериканских танцев и стилей: мамбо, ча-ча-ча, сальса, босса-нова. Также будут представлены джазовые стандарты, аранжированные в музыкальных направлениях Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Оркестр Филармонии джазовой музыки

Оркестр Филармонии джазовой музыки — официальный государственный коллектив, существующий с 2018 года. Этот уникальный ансамбль стал дипломантом Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга и лауреатом Всероссийской премии за вклад в искусство. За тринадцатилетнюю историю существования оркестр представил множество тематических программ на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга.

Выдающиеся солисты и сотрудничество

Оркестр выступал с ведущими отечественными и зарубежными солистами, среди которых народный артист России Давид Голощёкин, а также известные музыканты: Валерий Пономарёв, Дмитрий Баевский, Илья Луштак, Стефан Триффит (Великобритания), Менди Гэйнс (США), Джейми Дэвис (США) и Джон Маршалл (Германия).

Руководители Оркестра

Оркестр возглавляют талантливые музыканты: Юрий Богатырёв (тенор-саксофон) и Александр Козлов (тромбон).

Купить билет на концерт Лэтин джаз

Январь
29 января четверг
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

