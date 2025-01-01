Зажигательный ритм Латинской Америки в петербургской джазовой филармонии

В программе «Лэтин джаз», подготовленной Оркестром Филармонии джазовой музыки, прозвучат зажигательные композиции в ритмах латиноамериканских танцев и стилей: мамбо, ча-ча-ча, сальса, босса-нова. Также будут представлены джазовые стандарты, аранжированные в музыкальных направлениях Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Оркестр Филармонии джазовой музыки

Оркестр Филармонии джазовой музыки — официальный государственный коллектив, существующий с 2018 года. Этот уникальный ансамбль стал дипломантом Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга и лауреатом Всероссийской премии за вклад в искусство. За тринадцатилетнюю историю существования оркестр представил множество тематических программ на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга.

Выдающиеся солисты и сотрудничество

Оркестр выступал с ведущими отечественными и зарубежными солистами, среди которых народный артист России Давид Голощёкин, а также известные музыканты: Валерий Пономарёв, Дмитрий Баевский, Илья Луштак, Стефан Триффит (Великобритания), Менди Гэйнс (США), Джейми Дэвис (США) и Джон Маршалл (Германия).

Руководители Оркестра

Оркестр возглавляют талантливые музыканты: Юрий Богатырёв (тенор-саксофон) и Александр Козлов (тромбон).