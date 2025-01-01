Спектакль Лети, журавлик!

Спектакль «Бумажный журавлик»: о любви, войне и надежде

В 2005 году на сцене Дагестанского государственного театра кукол состоялась премьера спектакля «Бумажный журавлик». Это событие прошло в рамках поэтической декады «Белые журавлики», посвященной жизни и творчеству народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Главная идея

Спектакль передает важное послание: «Нет войне в любом её проявлении». Это глубокая и трогательная история, раскрывающая темы любви, утраты и надежды.

Сюжет

Действие происходит в одном из дагестанских аулов. В семье горца появляется на свет сын, и радость родителей незабвенно окрашивает их жизнь. Однако счастье длится недолго: главу семьи призывают на войну. Мальчик растет без отца, и его единственная мечта — найти его.

Приключения на пути к отцу

Чтобы отправиться в поисках, подросток делает бумажного журавлика. Он спрашивает у гор, моря, земли и солнца, где может найти своего отца. По пути его ждут всевозможные приключения, которые только укрепляют его веру в счастливую встречу.

Символ журавлика

Бумажный журавлик становится символом надежды: он подсказывает мальчику, что его отец, став птицей, теперь оберегает его с небес, защищая от новых войн. Это трогательное послание о любви и защите оставляет глубокий след в сердцах зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который затрагивает важнейшие человеческие чувства и проблемы, знакомя с культурой и традициями Дагестана.