Спектакль Летающий Поросенок

Спектакль по мотивам сказки Дональда Биссета в «АртРазБег»

В творческом пространстве «АртРазБег» состоится показ спектакля по мотивам сказки Дональда Биссета о поросенке, мечтающем научиться летать. Эта история сочетает в себе мечты и реальность, остроумие английского юмора, теплые песни и завораживающие танцы.

Когда-то в Англии писатель Дональд Биссет создал сказку о маленьком поросенке, который, несмотря на то что поросята не умеют летать, не теряет надежды. Этот спектакль расскажет о том, как он сталкивается с суровой реальностью, но, вместо того чтобы унывать, находит способ взлететь. Что же происходит дальше — это останется секретом до момента премьеры.

Спектакль наполнен волшебством и английским колоритом. Он обещает понравиться всем, кто любит необычные постановки и волшебные сказки. Приглашаем вас открыть для себя мир фантазий и мечтаний, где все возможно!