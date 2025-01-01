Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Let it Snow. Рождественское джазовое путешествие в Нью-Йорк 40-х в исторической высотке
Билеты от 3900₽
Киноафиша Let it Snow. Рождественское джазовое путешествие в Нью-Йорк 40-х в исторической высотке

Let it Snow. Рождественское джазовое путешествие в Нью-Йорк 40-х в исторической высотке

12+
Возраст 12+
Билеты от 3900₽

О концерте

Рождественская магия в стиле 40-х. Джазовый концерт в высотке

Дамы и господа, поднимайте бокалы! Мы приглашаем вас на незабываемый вечер, который перенесет вас в зимний Нью-Йорк 40-х годов. Ощутите атмосферу винтажных клубов, где джаз звучал всю ночь напролет, а хриплые голоса знаменитых крунеров заставляли забыть о повседневных заботах.

Неповторимая атмосфера Гринвич-Виллиджа

Представьте себе: Гринвич-Виллидж в снегу, сверкающие огни витрин, запах корицы и глинтвейна, который наполняет воздух. Вы поднимаетесь в роскошный зал знаменитой исторической высотки, а в далеке слышен нежный голос, который напевает: “Let it snow, let it snow, let it snow…” Словно сам город выдыхает и готовится к празднику.

Музыка, которая объединяет

Roofevents воссоздает ту самую рождественскую магию. Здесь вы услышите композиции Синатры и Беннетта, которые создадут атмосферу, где время останавливается. Эти мелодии согреют ваши сердца и подарят ощущение тепла, дружбы и единства.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера. Только один раз в году, для тех, кто выбирает свет, тепло и музыку. Приходите и разделите с нами этот уникальный опыт!

Купить билет на концерт Let it Snow. Рождественское джазовое путешествие в Нью-Йорк 40-х в исторической высотке

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
19:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
27 декабря суббота
16:30
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 5300 ₽
20:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
28 декабря воскресенье
16:30
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
20:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
2 января пятница
20:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
4 января воскресенье
16:30
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
20:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
5 января понедельник
16:30
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
20:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
6 января вторник
17:30
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
7 января среда
17:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
9 января пятница
16:30
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
20:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽
10 января суббота
20:00
Высотка Radisson Collection Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Collection Hotel Moscow
от 3900 ₽

В ближайшие дни

Вера Котельникова. Проверочный стендап концерт
18+
Юмор
Вера Котельникова. Проверочный стендап концерт
31 декабря в 19:30 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
Светлана Разина
18+
Поп
Светлана Разина
25 июля в 20:00 Petter
от 5500 ₽
Женский vs Мужской Стендап
18+
Юмор
Женский vs Мужской Стендап
30 декабря в 21:30 Daddy Pub
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше