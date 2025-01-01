Меню
Let it be
Киноафиша Let it be

Let it be

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная программа «Let It Be» ансамбля солистов «Квартет Каравай»

В основу программы «Let It Be» легли оригинальные авторские обработки на музыкальные темы легендарной группы The Beatles. Исполняет концерты ансамбль солистов «Квартет Каравай», который руководит заслуженный артист России Олег Згогурин.

Легендарная группа The Beatles

The Beatles — одна из самых популярных музыкальных групп всех времён. Их путь к славе начался 16 января 1957 года в Ливерпуле, где открылся клуб The Cavern. Здесь начали свою карьеру Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр. В настоящее время The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Успех «Квартета Каравай»

Ансамбль «Квартет Каравай» — это один из лучших инструментальных квартетов России, который завоевал восхищение зрителей в таких странах, как Франция, США, Швеция, Португалия и многих других. Коллектив несколько раз успешно представлял культуру России в Великобритании. В 2016 году «Квартет Каравай» был приглашён на престижный Международный фестиваль The Beatles в Ливерпуле, где стал подлинным открытием мероприятия. Отклики зрителей были восторженными, и поклонники окрестили «Каравай» «Балалайка-Битлз».

Виртуозное исполнение и высокие награды

За более чем тридцать лет существования «Квартет Каравай» завоевал множество наград и признания, в том числе стал лауреатом Премии по культуре и искусству за 2019 год в номинации «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края». Уникальность звучания этого коллектива достигается благодаря сочетанию двух домр и двух балалайок, которые гармонично создают звук целого оркестра.

Состав и исполнители

В «Квартете Каравай» играют:

  • Олег Згогурин — балалайка-прима, художественный руководитель
  • Татьяна Куликова — домра-альт
  • Анна Тальникова — домра-прима
  • Станислав Юнкинд — балалайка-бас
  • Павел Стародубцев — рояль
  • Павел Пешин — ударные

Каждый из участников коллектива является виртуозным исполнителем, что приносит шквал оваций от зрителей и положительные отклики критиков.

