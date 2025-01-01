Спектакль «Лестничная клетка» — уникальная история о случайных встречах

Спектакль «Лестничная клетка», основанный на небольшой пьесе Людмилы Петрушевской, завораживает зрителей своей необычной легкостью и холодновато-спокойной атмосферой. В центре действия — простой разговор, состоящий из коротких реплик, который постепенно раскрывает глубину человеческих отношений.

Сюжет

Немолодая женщина решает дать объявление о знакомстве. На встречу к ней приходят два друга — музыканты похоронного оркестра. Однако, проводив ее до двери, они оказываются перед непреодолимой преградой: не могут попасть в квартиру. В процессе общения пикировка сменяется философскими размышлениями, а насмешки — неожиданными признаниями.

Атмосфера и декорации

В то время как в огромной сталинской арке кружится снег, подъезд становится единственной реальностью и временным приютом для трех человек, которых в этот вечер соединил случай. Они не знают, что лучше: уйти или остаться. В этой зыбкой ситуации все трое прощупывают границы своего существования, оказываясь то близко, то бесконечно далеко друг от друга.

Значение метафор

Минимум действия и декораций создает впечатление огромного пространства разреженного воздуха. Метафора становится еще более значительной, когда соседка героини, сердито лязгая замком, указывает, что в поздний час не стоит пускать посторонних. «Но кто из них посторонний?» — задается вопросом зритель. И что делает их «посторонними», а соседку — «своей»? Насколько различается их положение у запертой двери, за несколько минут до прощания?

Состав актеров

В спектакле возможны изменения в составе, однако полный состав актеров выглядит следующим образом:

Галя — Лилия Загорская

Елена — Павлова Слава

Юрий — Павлов Юра

Сергей — Каплунов

Сотрудник института — Владимир Богданов

Соседка — Мария Погребничко

Хор сотрудников — Татьяна Токарева

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о человеческих связях и границах между «своими» и «посторонними».