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Лестничная клетка
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Киноафиша Лестничная клетка

Спектакль Лестничная клетка

Тихий спектакль по одной из самых лиричных пьес Людмилы Петрушевской
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Лестничная клетка» — уникальная история о случайных встречах

Спектакль «Лестничная клетка», основанный на небольшой пьесе Людмилы Петрушевской, завораживает зрителей своей необычной легкостью и холодновато-спокойной атмосферой. В центре действия — простой разговор, состоящий из коротких реплик, который постепенно раскрывает глубину человеческих отношений.

Сюжет

Немолодая женщина решает дать объявление о знакомстве. На встречу к ней приходят два друга — музыканты похоронного оркестра. Однако, проводив ее до двери, они оказываются перед непреодолимой преградой: не могут попасть в квартиру. В процессе общения пикировка сменяется философскими размышлениями, а насмешки — неожиданными признаниями.

Атмосфера и декорации

В то время как в огромной сталинской арке кружится снег, подъезд становится единственной реальностью и временным приютом для трех человек, которых в этот вечер соединил случай. Они не знают, что лучше: уйти или остаться. В этой зыбкой ситуации все трое прощупывают границы своего существования, оказываясь то близко, то бесконечно далеко друг от друга.

Значение метафор

Минимум действия и декораций создает впечатление огромного пространства разреженного воздуха. Метафора становится еще более значительной, когда соседка героини, сердито лязгая замком, указывает, что в поздний час не стоит пускать посторонних. «Но кто из них посторонний?» — задается вопросом зритель. И что делает их «посторонними», а соседку — «своей»? Насколько различается их положение у запертой двери, за несколько минут до прощания?

Состав актеров

В спектакле возможны изменения в составе, однако полный состав актеров выглядит следующим образом:

  • Галя — Лилия Загорская
  • Елена — Павлова Слава
  • Юрий — Павлов Юра
  • Сергей — Каплунов
  • Сотрудник института — Владимир Богданов
  • Соседка — Мария Погребничко
  • Хор сотрудников — Татьяна Токарева

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о человеческих связях и границах между «своими» и «посторонними».

Режиссер
Лилия Загорская
В ролях
Сергей Каплунов
Сергей Каплунов
Лилия Загорская
Елена Павлова
Юрий Павлов
Владимир Богданов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

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