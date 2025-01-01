«Лестничная клетка». Спектакль по пьесе Людмилы Петрушевской в Театре Около

В пьесе Людмилы Петрушевской, написанной в 1974 году, разворачивается необычная история о двух музыкантах военного оркестра, которые приходят на свидание по объявлению. Однако, немолодая женщина, разместившая объявление, не пускает гостей за порог. Знакомство и почти абсурдистская беседа развиваются на лестничной клетке, что придаёт сюжету интригующий и неожиданный поворот.

О спектакле

Спектакль, поставленный Лилией Загорской и Юрием Погребничко, стал одной из самых лиричных постановок театра «Около». В нём нашлось место не только для глубоких диалогов, но и для визуальных эффектов: снегопад, деликатные танцы и даже настоящий лифт, который добавляет атмосферу и динамику в повествование.

Интересные факты

Пьеса «Лестничная клетка» считается одной из самых знаковых в творчестве Петрушевской, отражая её уникальный стиль и философию.

Театр «Около» известен своими смелыми и нестандартными интерпретациями классических произведений.

Не упустите возможность посетить этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о природе человеческих отношений и взаимодействии в современном мире.