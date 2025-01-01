Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Лестничная клетка

Спектакль Лестничная клетка

Постановка
Около дома Станиславского 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Лестничная клетка». Спектакль по пьесе Людмилы Петрушевской в Театре Около

В пьесе Людмилы Петрушевской, написанной в 1974 году, разворачивается необычная история о двух музыкантах военного оркестра, которые приходят на свидание по объявлению. Однако, немолодая женщина, разместившая объявление, не пускает гостей за порог. Знакомство и почти абсурдистская беседа развиваются на лестничной клетке, что придаёт сюжету интригующий и неожиданный поворот.

О спектакле

Спектакль, поставленный Лилией Загорской и Юрием Погребничко, стал одной из самых лиричных постановок театра «Около». В нём нашлось место не только для глубоких диалогов, но и для визуальных эффектов: снегопад, деликатные танцы и даже настоящий лифт, который добавляет атмосферу и динамику в повествование.

Интересные факты

  • Пьеса «Лестничная клетка» считается одной из самых знаковых в творчестве Петрушевской, отражая её уникальный стиль и философию.
  • Театр «Около» известен своими смелыми и нестандартными интерпретациями классических произведений.

Не упустите возможность посетить этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о природе человеческих отношений и взаимодействии в современном мире.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше