Группа Лесоповал: шансон в живом исполнении

Группа Лесоповал — классика русского шансона, завоевала сердца слушателей своими хитами. Все концерты гармонично завершаются аншлагами, позволяя зрителям насладиться настоящим русским шансоном в живом исполнении.

Участники группы продолжают покорять публику, при этом их творчество исполнено уникальной атмосферой. В репертуаре Лесоповала собраны как известные, так и новые песни, которые позволят зрителям вспомнить любимые мелодии и открыть для себя что-то новое.

Группа также приняла участие в 2 выпуске шоу ВИА СУПЕРСТАР на канале НТВ в сезоне 2025 года, что подчеркивает их популярность и интерес со стороны зрителей.

Не упустите возможность быть частью этой яркой музыкальной истории и насладиться talentом народного артиста РФ, поэта и поэта-песенника Михаила Танича, чье творчество продолжает вдохновлять новое поколение исполнителей.