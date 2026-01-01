Оповещения от Киноафиши
Лесоповал
Киноафиша Лесоповал

Лесоповал

12+
Возраст 12+

О концерте

Группа Лесоповал: шансон в живом исполнении

Группа Лесоповал — классика русского шансона, завоевала сердца слушателей своими хитами. Все концерты гармонично завершаются аншлагами, позволяя зрителям насладиться настоящим русским шансоном в живом исполнении.

Участники группы продолжают покорять публику, при этом их творчество исполнено уникальной атмосферой. В репертуаре Лесоповала собраны как известные, так и новые песни, которые позволят зрителям вспомнить любимые мелодии и открыть для себя что-то новое.

Группа также приняла участие в 2 выпуске шоу ВИА СУПЕРСТАР на канале НТВ в сезоне 2025 года, что подчеркивает их популярность и интерес со стороны зрителей.

Не упустите возможность быть частью этой яркой музыкальной истории и насладиться talentом народного артиста РФ, поэта и поэта-песенника Михаила Танича, чье творчество продолжает вдохновлять новое поколение исполнителей.

Купить билет на концерт Лесоповал

В других городах
Март
9 марта понедельник
15:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1600 ₽
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12

