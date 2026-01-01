Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лесоповал
Киноафиша Лесоповал

Лесоповал

18+
Возраст 18+

О концерте

Лесоповал: классика русского шансона

Группа Лесоповал — один из пионеров шансон-музыки в России. Благодаря жизнеутверждающим текстам и запоминающимся мелодиям, она заняла прочное место в сердцах поклонников. Многие песни коллектива вошли в золотой фонд жанра, и по сей день вызывают энтузиазм у зрителей.

Одна из самых известных композиций группы, «Я куплю тебе дом», была создана необычным образом — по телефону. Михаил Танич, поэт и текстовик, надиктовал стихи, на которые Сергей Коржуков мгновенно написал музыку. В тот период группа только начинала свою творческую карьеру, и песня сразу же стала хитом.

Интересно, что на концертах зрители охотно подхватывают строки «А белый лебедь на пруду...», хотя многим неизвестно, как на самом деле звучит название этой песни.

История группы

Название Лесоповал было выбрано не случайно. Большая часть репертуара коллектива основана на личном опыте Танича, который пережил тюрьму и лагеря после войны. Он вышел на свободу только после смерти Сталина. Танич ушёл из жизни в 2008 году, однако группа продолжает жить и радовать своих поклонников.

Современность и достижения

На данный момент Лесоповал активно гастролирует и выпускает новые альбомы. За время своей деятельности музыканты выпустили более 20 альбомов и не собираются останавливаться на достигнутом. Концерты группы — это уникальное событие, которое объединяет ценителей настоящей отечественной музыки.

Купить билет на концерт Лесоповал

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
16 апреля четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽

Фотографии

Лесоповал

В ближайшие дни

Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается
6+
Классическая музыка
Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается
16 апреля в 19:00 Октябрьский
от 3000 ₽
Вечер романтического джаза
12+
Джаз
Вечер романтического джаза
10 апреля в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1600 ₽
Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль
0+
Классическая музыка
Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль
16 мая в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше