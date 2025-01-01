Концерт группы «Лесоповал» в Санкт-Петербурге

Музыкальный коллектив «Лесоповал» исполняет песни в популярном жанре русского шансона. Его основание относится к 1990 году, когда Михаил Танич и Сергей Коржуков объединились для создания уникального звучания, отражающего трудные времена послевоенной России. Тематика песен группы часто перекликается с событиями, пережитыми Таничем — он провёл шесть лет в тюрьме и лагерях после войны 1947 года.

Эволюция состава и важные личности

Сергей Коржуков, первый солист и композитор группы, написал музыку более чем к 60 песням. На протяжении своего существования «Лесоповал» претерпевал изменения в составе. После смерти Коржукова в 1994 году группа некоторое время не выступала, но с приходом новых музыкантов, была вновь оживлена.

В 2008 году мир потерял и Михаила Танича, после чего художественным руководителем коллектива стала его супруга Лидия Николаевна Козлова. Благодаря своим песням, написанным в стиле 1990-х годов, «Лесоповал» быстро стал известен не только в России, но и среди русскоязычной эмиграции.

Известные произведения и достижения

На сегодняшний день «Лесоповал» выпустил 23 альбома, которые вошли в золотой фонд отечественного шансона. Особенно популярны такие песни, как «Я куплю тебе дом», «Заповедь», «Три татуировочки», «Вагон столыпинский», «Птичий рынок», «Кореш» и «Королева Марго!»

Современные выступления и благотворительная деятельность

Сегодня «Лесоповал» активно выступает для участников специальной военной операции, проводя концерты в госпиталях, таких как им. Вишневского и имени Бурденко, а также в воинских частях Нахабино и Сарове. Группа также участвует в благотворительных концертах для ветеранов Великой Отечественной войны, продолжая традиции поддержки и уважения к тем, кто защищал страну.

Состав группы

Сегодняшний состав «Лесоповала»: