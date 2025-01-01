25 сентября в 19:00 на сцене Douglas пройдет концерт легендарной группы «Лесоповал», одного из первых коллективов, исполнявших шансон на эстраде. Благодаря жизнеутверждающим текстам и запоминающимся мелодиям, группа заняла прочное место в нише российского шансона, а многие её песни стали частью «золотого фонда» жанра.
Одной из самых известных песен «Лесоповала» является «Я куплю тебе дом». Эта композиция была создана буквально по телефону: Михаил Танич надиктовал стихи, а Сергей Коржуков написал музыку. В то время группа только начинала свой путь, и песня мгновенно стала хитом. До сих пор зрители с удовольствием подхватывают строчки «А белый лебедь на пруду...», хотя немногие знают, как на самом деле называется эта песня.
Название группы «Лесоповал» выбрано не случайно. Большая часть репертуара коллектива основана на личном опыте поэта Михаила Танича, который пережил заключение, тюрьму и лагеря после войны. Он вышел на свободу только после смерти Сталина. Танич ушел из жизни в 2008 году, но группа продолжает жить и развиваться.
Сегодня музыканты «Лесоповала» активно ведут концертную деятельность и регулярно отправляются в туры. Коллектив уже выпустил более 20 альбомов и не собирается останавливаться на достигнутом.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых хитов и погрузиться в атмосферу настоящего русского шансона!