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Лесоповал
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Лесоповал

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О концерте/спектакле

Концерт группы «Лесоповал» в Санкт-Петербурге

25 сентября в 19:00 на сцене Douglas пройдет концерт легендарной группы «Лесоповал», одного из первых коллективов, исполнявших шансон на эстраде. Благодаря жизнеутверждающим текстам и запоминающимся мелодиям, группа заняла прочное место в нише российского шансона, а многие её песни стали частью «золотого фонда» жанра.

История создания хита

Одной из самых известных песен «Лесоповала» является «Я куплю тебе дом». Эта композиция была создана буквально по телефону: Михаил Танич надиктовал стихи, а Сергей Коржуков написал музыку. В то время группа только начинала свой путь, и песня мгновенно стала хитом. До сих пор зрители с удовольствием подхватывают строчки «А белый лебедь на пруду...», хотя немногие знают, как на самом деле называется эта песня.

Значение названия и наследие

Название группы «Лесоповал» выбрано не случайно. Большая часть репертуара коллектива основана на личном опыте поэта Михаила Танича, который пережил заключение, тюрьму и лагеря после войны. Он вышел на свободу только после смерти Сталина. Танич ушел из жизни в 2008 году, но группа продолжает жить и развиваться.

Творческая активность

Сегодня музыканты «Лесоповала» активно ведут концертную деятельность и регулярно отправляются в туры. Коллектив уже выпустил более 20 альбомов и не собирается останавливаться на достигнутом.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых хитов и погрузиться в атмосферу настоящего русского шансона!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 3500 ₽

Фотографии

Лесоповал

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