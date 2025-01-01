Меню
Лесные тайны
Лесные тайны

Спектакль Лесные тайны

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 6+
Режиссер Людмила Исмайлова
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения Алеши в волшебном лесу

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, где главный герой Алеша отправляется в захватывающее путешествие. Он узнает тайну своего появления в семье лесных обитателей матушки Крапивы и гриба Говорушки. На его пути будет множество приключений и, конечно, встреча с настоящей Любовью.

Волшебство и магия

Как и в любой сказке, в этом спектакле присутствует волшебство. Зрители смогут погрузиться в мир фантазий, где каждый персонаж наделен уникальными качествами и способностями. Это придаст спектаклю особую атмосферу и увлечет зрителей любого возраста.

Творческая команда

Спектакль поставила приглашенная режиссер Людмила Исмайлова, известная своими яркими и запоминающимися работами. Художник из Нижнего Новгорода Наталья Белова отвечает за оформление, создавая уникальный визуальный ряд, который дополнит сюжет и погрузит зрителей в сказочную атмосферу.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия. Спектакль обещает быть интересным и насыщенным, поэтому мы уверены, что он оставит незабываемые впечатления у всех зрителей!

Расписание

В других городах

Волгоград, 5 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽
Волгоград, 25 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽
Волгоград, 31 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 400 ₽
Волгоград, 2 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽
Волгоград, 26 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 400 ₽

