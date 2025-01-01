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Киноафиша Лесные приключения

Спектакль Лесные приключения

Постановка
Новосибирский театр кукол

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для детей «Лесные приключения»

Новосибирский областной театр кукол приглашает маленьких зрителей на интерактивный спектакль, который погрузит их в мир удивительных лесных историй. В этом увлекательном представлении дети станут главными героями, принимая активное участие в приключениях на лесной полянке.

Уникальный формат

Спектакль основан на известной сказке Нины Гернет о гусенке Дорофее и девочке Аленке. Юные зрители смогут помочь героем, пасти Гусенка Дорофея, выручать его из лап хитрой Лисы и даже учить маленького Котенка мяукать. Общение с персонажами и участие в сюжете сделают каждый показ незабываемым.

История постановки

«Лесные приключения» — это не просто спектакль, а настоящая история. Постановка была создана в 1996 году и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру. Гусенок Дорофей выступал на сценах Японии, Таиланда и Америки, собирая восторженные аплодисменты.

Кукольные технологии

В спектакле используются куклы различных систем, включая тростевые куклы и куклы-маски. Это позволяет создать яркие образы и передать атмосферу лесных приключений, делая каждое представление уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира! Ждем вас в Новосибирском областном театре кукол!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 14 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00 от 300 ₽
Новосибирск, 15 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
11:00 от 300 ₽
Новосибирск, 20 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
11:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Баядерка
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от 1000 ₽
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Детский Кукольный
Айболит
16 августа в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
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Колобок
17 августа в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
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