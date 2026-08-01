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Лесной ужин
Киноафиша Лесной ужин

Лесной ужин

16+
Возраст 16+

О выставке

Лесной ужин под открытым небом в Санкт-петербурге

Камерный лесной ужин «в четыре руки» станет настоящим событием для ценителей хорошей еды. Шеф-повара Степан Смирнов из «Репино-Ленинское» и Валентин Буртман из FACES представят авторский сет, созданный из сезонных локальных продуктов.

Ужин пройдет в живописном лесу, где волшебная атмосфера будет создана с помощью свечей и живых цветов. Каждое блюдо создано с любовью и вниманием к природе, которая станет частью каждого вкуса.

Что вы попробуете?

В меню представлены:

  • гребешок, поданный в раковине
  • аранчини с томлёным лососем
  • утка с черешней

Дополнением станет винный пейринг от сомелье FACES, который подчеркнёт тонкие оттенки каждого блюда.

Ограниченное количество мест

Обратите внимание, что количество мест строго ограничено! Это делает ужин эксклюзивным и добавляет элемент волнения. Не упустите возможность насладиться уникальными блюдами и атмосферой летнего вечера в кругу природы.

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В других городах
Август
22 августа суббота
19:00
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
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