Камерный лесной ужин «в четыре руки» станет настоящим событием для ценителей хорошей еды. Шеф-повара Степан Смирнов из «Репино-Ленинское» и Валентин Буртман из FACES представят авторский сет, созданный из сезонных локальных продуктов.
Ужин пройдет в живописном лесу, где волшебная атмосфера будет создана с помощью свечей и живых цветов. Каждое блюдо создано с любовью и вниманием к природе, которая станет частью каждого вкуса.
В меню представлены:
Дополнением станет винный пейринг от сомелье FACES, который подчеркнёт тонкие оттенки каждого блюда.
Обратите внимание, что количество мест строго ограничено! Это делает ужин эксклюзивным и добавляет элемент волнения. Не упустите возможность насладиться уникальными блюдами и атмосферой летнего вечера в кругу природы.