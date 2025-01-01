Двухчастный спектакль без антракта по пьесе Коли Русского "Тонкая красная линия" и его рассказу "Лесное колдовство"

Приглашаем вас на уникальный двухчастный спектакль без антракта по произведениям Коли Русского: пьесе «Тонкая красная линия» и рассказу «Лесное колдовство». Действие разворачивается в волшебной бане, расположенной в сказочном лесу. Этот необычный антураж становится своеобразным чистилищем для персонажей, которые стремятся избавиться от лишнего и грешного.

Сюжет и символика

В первой части спектакля красная линия символизирует нечто большее, чем просто образ. Она становится осязаемой нитью, от которой можно освободиться, чтобы воскрешать мертвецов. Бытовая история о ссорящейся паре трансформируется в мифологический абсурд, открывая новые горизонты восприятия.

Вторая часть спектакля переносит зрителей в густой сосновый лес. Здесь один путник рассказывает другому о ловле теней, и оба интуитивно чувствуют неизбежность своих судьбоносных шагов. Ночевка в лесу обостряет их разговоры и действия, и, переступив красную линию, герои сталкиваются с загадочным лесным колдовством.

Команда спектакля

В спектакле участвуют талантливые артисты:

Анастасия Подосинникова

Алексей Кормилкин

Наталья Шишина

Дехиар Гусев

Режиссёром выступает Роман Муромцев, а художником спектакля — Екатерина Гофман. За световое оформление отвечает Борис Кузнецов, а музыку создают Владислав Фёдоров и Ярослав Коваленко. Видео-художником является Дехиар Гусев. Продюсер проекта — Анастасия Керенская.

Память о Коли Русском

Эскиз спектакля был создан в рамках театральной лаборатории «Коля», посвященной памяти театрального режиссёра и писателя Коли Русского, ушедшего из жизни в марте 2023 года. Это событие становится не только данью уважения, но и шансом для зрителей прикоснуться к его наследию.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который сочетает в себе элементы быта и мифологии, давая зрителям уникальное театральное переживание!