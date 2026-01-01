Добро пожаловать в волшебный мир сказочного леса, где развернется удивительная история для самых маленьких зрителей! Спектакль «Лесная сказка» — это новогоднее приключение, полное веселья, дружбы и участия детей в происходящем на сцене.
Снегурочка спешит на встречу с Дедом Морозом, чтобы подготовить музыкальные инструменты для новогоднего праздника, но неожиданно хитрая ворона крадет их мешок! Снегурочка не остается одна в беде: на помощь ей приходят лесные жители — веселый Зайка, смешной Ежик и храбрый Снеговик. Вместе с маленькими зрителями они отправляются в увлекательное приключение, чтобы вернуть инструменты и спасти праздник.
«Лесная сказка» — это отличный способ создать новогоднее настроение и подарить детям сказочное и волшебное приключение!