Интерактивная новогодняя сказка в Театре «Малышок»

Добро пожаловать в волшебный мир сказочного леса, где развернется удивительная история для самых маленьких зрителей! Спектакль «Лесная сказка» — это новогоднее приключение, полное веселья, дружбы и участия детей в происходящем на сцене.

Сюжет

Снегурочка спешит на встречу с Дедом Морозом, чтобы подготовить музыкальные инструменты для новогоднего праздника, но неожиданно хитрая ворона крадет их мешок! Снегурочка не остается одна в беде: на помощь ей приходят лесные жители — веселый Зайка, смешной Ежик и храбрый Снеговик. Вместе с маленькими зрителями они отправляются в увлекательное приключение, чтобы вернуть инструменты и спасти праздник.

Особенности спектакля:

Интерактивные игры — дети активно участвуют в спектакле и помогают героям.

— дети активно участвуют в спектакле и помогают героям. Яркие куклы и декорации — волшебный лес оживает на сцене благодаря красочным кукольным персонажам.

— волшебный лес оживает на сцене благодаря красочным кукольным персонажам. Фотосессия с Дедом Морозом — после спектакля дети смогут сфотографироваться с Дедом Морозом на фоне декораций.

Время и дополнительные детали:

Продолжительность спектакля: 35 минут , плюс время на фотографирование с Дедом Морозом.

, плюс время на фотографирование с Дедом Морозом. В конце спектакля каждый ребенок получит маленький сувенир — раскраску.

Рекомендации:

Спектакль рассчитан на детей от 1 до 4 лет .

. Пожалуйста, приходите за 10 минут до начала представления.

представления. Не забудьте взять с собой сменную обувь для детей.

«Лесная сказка» — это отличный способ создать новогоднее настроение и подарить детям сказочное и волшебное приключение!