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Лесная сказка
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Спектакль Лесная сказка

0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивная новогодняя сказка в Театре «Малышок»

Добро пожаловать в волшебный мир сказочного леса, где развернется удивительная история для самых маленьких зрителей! Спектакль «Лесная сказка» — это новогоднее приключение, полное веселья, дружбы и участия детей в происходящем на сцене.

Сюжет

Снегурочка спешит на встречу с Дедом Морозом, чтобы подготовить музыкальные инструменты для новогоднего праздника, но неожиданно хитрая ворона крадет их мешок! Снегурочка не остается одна в беде: на помощь ей приходят лесные жители — веселый Зайка, смешной Ежик и храбрый Снеговик. Вместе с маленькими зрителями они отправляются в увлекательное приключение, чтобы вернуть инструменты и спасти праздник.

Особенности спектакля:

  • Интерактивные игры — дети активно участвуют в спектакле и помогают героям.
  • Яркие куклы и декорации — волшебный лес оживает на сцене благодаря красочным кукольным персонажам.
  • Фотосессия с Дедом Морозом — после спектакля дети смогут сфотографироваться с Дедом Морозом на фоне декораций.

Время и дополнительные детали:

  • Продолжительность спектакля: 35 минут, плюс время на фотографирование с Дедом Морозом.
  • В конце спектакля каждый ребенок получит маленький сувенир — раскраску.

Рекомендации:

  • Спектакль рассчитан на детей от 1 до 4 лет.
  • Пожалуйста, приходите за 10 минут до начала представления.
  • Не забудьте взять с собой сменную обувь для детей.

«Лесная сказка» — это отличный способ создать новогоднее настроение и подарить детям сказочное и волшебное приключение!

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