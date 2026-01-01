Сольный концерт Лёши Свика в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на Кроп Арена пройдет сольный концерт Лёши Свика. Это мероприятие обещает стать настоящей душевной встречей, где каждый трек превратится в личную историю для каждого слушателя.

В программе концерта будут представлены как новые композиции, так и уже полюбившиеся публике хиты. Среди них: «Дым», «Малиновый свет», «Плакала», «Не вспоминай» и другие. Лёша Свик, один из самых искренних артистов сцены, готовится к большому туру, который обещает оставить незабываемые впечатления.

Песни Лёши Свика набирают десятки миллионов просмотров, а его концерты превращаются в живой диалог с аудиторией. Актуальное звучание и лирика о любви, поиске себя и чувствах создают уникальную атмосферу, которая будет особенно ценна для тех, кто ищет эмоциональное общение с артистом и живое исполнение музыки.