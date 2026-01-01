Оповещения от Киноафиши
Леша Свик
12+
Сольный концерт Лёши Свика в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на Кроп Арена пройдет сольный концерт Лёши Свика. Это мероприятие обещает стать настоящей душевной встречей, где каждый трек превратится в личную историю для каждого слушателя.

В программе концерта будут представлены как новые композиции, так и уже полюбившиеся публике хиты. Среди них: «Дым», «Малиновый свет», «Плакала», «Не вспоминай» и другие. Лёша Свик, один из самых искренних артистов сцены, готовится к большому туру, который обещает оставить незабываемые впечатления.

Песни Лёши Свика набирают десятки миллионов просмотров, а его концерты превращаются в живой диалог с аудиторией. Актуальное звучание и лирика о любви, поиске себя и чувствах создают уникальную атмосферу, которая будет особенно ценна для тех, кто ищет эмоциональное общение с артистом и живое исполнение музыки.

Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2500 ₽

Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
12 сентября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2200 ₽
Tardigrade Inferno
16+
Поп
Tardigrade Inferno
19 апреля в 20:00 Подземка
от 2000 ₽
Stand Up. Отчетный концерт
18+
Юмор
Stand Up. Отчетный концерт
9 марта в 19:00 Flash Bar
от 500 ₽
